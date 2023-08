Jugendhandball Der BVB kommt zum Wittener Handball-Cup in der Husemanhalle

Witten. Die HSG Annen-Rüdinghausen richtet von Freitag bis Sonntag Jugendturniere in Witten. Diese Teams sind von der A- bis zur E-Jugend dabei.

Von Freitag bis Sonntag steht die Handballjugend im Mittelpunkt. In der Husemannhalle (Ardeystraße 98) findet der 2. Wittener Handball-Cup statt, ausgerichtet von der HSG Annen-Rüdinghausen.

Am Freitag kommt der Bürgermeister Lars König (CDU) zur offiziellen Eröffnung und zum C-Jugend Turnier. Am Samstag startet die E-Jugend bevor am Mittag das Highlight des Turniers los geht. Das A-Jugend Turnier ist besetzt mit zwei Oberligisten, vier Verbandsligisten und zwei Bezirksligisten.

Am Sonntag gehts weiter mit der weiblichen D-Jugend. Das Feld wird dabei angeführt vom BVB und vom VfL Bochum. Danach ist zum Abschluss noch die erfolgreiche D-Jugend der HSG am Start. Für reichlich Speis und Trank gesorgt und am Sonntag gibt es wieder eine Wurfgeschwindigkeitsmaschine.

2. Wittener Handballcup: Männliche C-Jugend startet

Bei der männlichen C-Jugend, die am Freitag ab 17 Uhr spielt, treffen in zwei Gruppen die HSG Annen-Rüdinghausen, DJK Saxonia Dortmund I und II, SG TuRa Halden-Herbeck, TuS Scharnhorst und JSG Hattingen/Sprockhövel aufeinander.

Am Samstag geht es mit der gemischten E-Jugend ab 9 Uhr los. Es spielen die HSG Annen-Rüdinghausen, der ATV Dorstfeld, die JSG Hattingen/Sprockhövel, der SV Heißen, der VfL Eintracht Hagen, die DJK HSG Rauxel-Schwerin, die HSG Schwerte-Westhofen und die SGSH Dragons mit. Bei der männlichen A-Jugend (Samstag, ab 13.30 Uhr) messen sich die HSG, die SGSH Dragons, der HTV Hemer, der HVE Villigst-Ergste, die SG Langenfeld, die JSG Brechten-Lünen, der TuS Overberge und die DJK Westfalia Welper.

Auch der VfL Bochum tritt an

Sonntag eröffnet die weibliche D-Jugend mit der HSG Annen-Rüdinghausen, Borussia Dortmund, JSG Brechten-Lünen, TV Werne, HSC Haltern-Sythen, ASV Hamm-Westfalen, TuS Borussia Höchsten und dem VfL Bochum den Tag.

Bei der männlichen D-Jugend (Sonntag, ab 13.30 Uhr) sind neben der HSG Annen-Rüdinghausen der ATV Dorstfeld, die HSG Wetter Grundschöttel, der SV Heißen I und II, der TuS Overberge, der VfL Eintracht Hagen und die JSG Brechten-Lünen dabei.

