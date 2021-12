Der BCC Witten schielt beim Doppelspieltag auf Rang eins

Jacob Haack-Sörensen wird beim BCC Witten in den beiden Heimspielen am Wochenende in der Dreiband-Bundesliga mit dabei sein. s

Witten. Der BCC Witten tritt in der Bundesliga Dreiband gegen AGB Xanten und BC Weiywiesen an. WM-Teilnehmer Ronny Lindemann ist dabei wieder zurück.

Am kommenden Wochenende hat der BCC Witten in der Bundesliga Dreiband zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Samstag kommt AGB Xanten nach Witten und am Sonntag wird das BC Weywiesen aus Bottrop sein Gastspiel in Witten geben.

Der BCC wird in beiden Heimspielen mit dem Dänen Jacob Haack-Sörensen antreten, während der Niederländer Dave Christiani nicht zur Verfügung steht. Das heißt, man spielt mit den bewährten deutschen Kräften. Volker Baten spielt an Position vier. Murat Gökmen übernimmt das 3. Brett und Ronny Lindemann wird nach seiner sehr ordentlichen WM-Teilnahme am 2. Brett an den Start gehen.

BCC Witten ist gegen Xanten favorisiert

Gegen Xanten am Samstag ist der BCC sicher leicht favorisiert. Hier sind im Regelfall alle Wittener Akteure auf dem Papier ein wenig stärker als ihre Gegner. Wie das BC Weywiesen am Sonntag antritt, weiß man in Witten nicht. Es könnten mit dem Schweden Torbjörn Blomdahl und dem Belgier Roland Forthomme zwei ganz starke Legionäre im Team der Gäste stehen. Außerdem ist auch Bundestrainer Christian Rudolph Mitglied der Bottroper Mannschaft. Dazu kommen noch einige andere deutsche Spieler, die nicht zu unterschätzen sind.

Die Wittener werden gegen das BC Weywiesen sehr gute Leistungen abrufen müssen, um auch in dieser Begegnung etwas Zählbares zu erreichen. Zuzutrauen ist dies dem BCC Witten allerdings. Er hat die Spielstärke, auch diesem starken Gegner Paroli zu bieten.

In den Räumen des BCC besteht für Zuschauer die sogenannte 2G-Regel. Das heißt, nur wer genesen oder geimpft ist, darf die Räume betreten.

Aktuell liegt der BCC mit zwölf Punkten nur einen Zähler hinter dem BC St. Wendel, der zum Abschluss des Jahres am Samstag gegen den BC Elversberg spielt.

Mehr Sportnachrichten aus Witten gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten