Deftiges 1:6! BW Annen fängt sich die erste Niederlage ein

Abwehrspezialistin Natalija Klimanova von der DJK BW Annen gewann mit ihrem Team in Kellinghusen, beim SV Friedrichsgabe allerdings mussten die Wittenerinnen die erste Niederlage hinnehmen.

Kellinghusen. Die erste Saisonpleite hat das Damen-Quartett von BW Annen in der 3. Bundesliga kassiert. Warum gegen Friedrichsgabe die Uhrzeit ein Faktor war.

Jetzt hat es auch die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen zum ersten Mal erwischt. Die Wittenerinnen mussten sich am Sonntag beim SV Friedrichsgabe geschlagen geben. Tags zuvor gelang allerdings ein glatter Sieg beim VfL Kellinghusen, so dass sich das BWA-Quartett jetzt punktgleich mit Engelbostel-Schulenburg die Spitze teilen.

VfL Kellinghusen - DJK BW Annen 1:6. Gegen eines der nominell stärksten Teams in der 3. Bundesliga setzten sich die Wittenerinnen überraschend glatt durch, obwohl sie nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Für Aya Umemura war Mara Lamhardt mit auf die Tour in den Norden gegangen.

Annen begann mit einer ausgeglichenen Doppelbilanz, Natalija Klimanova und Sarah Rau (3:1) holten den Zähler für die Gäste. In den folgenden Einzeln ließ der Ex-Zweitligist dann nichts mehr anbrennen, spulte seine Aufgaben sehr souverän ab. Spannend war es allein bei Yuki Tsutsuis 3:2 gegen Mariia Kurishchenko, die weiteren vier Partien gingen alle ohne Satzverlust vonstatten. Für Kellinghusen war es erst die zweite Niederlage der Spielzeit.

SV Friedrichsgabe - DJK BW Annen 6:1. Noch am Samstagabend war der BWA-Tross weiter gereist ins nur gut 40 Kilometer entfernte Norderstedt. Doch begonnen wurde die Partie am Sonntag bereits um 10 Uhr - „das war dann wohl doch nicht unsere Zeit. Wir waren alle noch ein bisschen müde“, gestand Annens Yuki Tsutsui, dass ein paar entscheidende Prozente fehlten.



Beide Doppel gingen an die Gastgeberinnen, dadurch geriet Blau-Weiß schon einigermaßen unter Druck. Natalija Klimanova und Mara Lamhardt mussten ihre Partien erst nach fünf engen Sätzen verloren geben, lediglich Sarah Rau gelang mit einem 3:1 gegen Laura Schweiz ein Zähler für die Gäste. Nach der 1:3-Niederlage von Tsutsui gegen Viktorija Kondratenko war die Partie schließlich verloren - Annens erste Saisonpleite.

Am kommenden Samstag (Spielbeginn: 18 Uhr) sind die BWA-Damen zu Gast beim noch punktlosen Schlusslicht TTC Langen II.

