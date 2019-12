16 / 16

SG ETSV Ruhrtal 2 feiert den Aufstieg in die Landesliga

Aufstiegsjubel der SG ETSV Ruhrtal zum Aufstieg in die Landesliga in Handball Bezirksliga: SG ETSV Ruhrtal 2 in blau gegen DJK Ewaldi Aplerbeck in weiß in der Kreissporthalle in Witten am 05.05.2019. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

