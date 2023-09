Damen-Reserve von BW Annen rettet 4:2-Polster nicht ins Ziel

Köln/Witten. Die zweite Saisonniederlage kassieren die Tischtennis-Damen von BW Annen II gegen Ex-Drittligist. Finale Partie geht über fünf packende Sätze.

Ganz dicht dran am ersten Punktgewinn der Saison waren die Regionalliga-Damen der DJK BW Annen, die daheim gegen den TTC Salmünster letztlich aber knapp den Kürzeren zogen. Auch die Annener Verbandsliga-Männer mussten eine weitere Niederlage hinnehmen, konnten ihre Ausfälle einfach nicht wettmachen.

Regionalliga, Damen

DJK BW Annen II - TTC Salmünster 4:6. Das erste Heimspiel für die Wittenerinnen war über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Blau-Weißen schon auf dem richtigen Weg schienen. In den entscheidenden Duellen allerdings hatte der Drittliga-Absteiger die besseren Argumente.

Zum Auftakt holten Neuzugang Mara Lamhardt und Anastasiia Bodnar gemeinsam in vier Sätzen einen Zähler im Doppel, auch in der ersten Einzelserie lief es richtig gut für das BWA-Quartett. Alle vier Partien gingen über fünf Sätze - die Ex-Kleverin Mara Lamhardt, Anastasiia Bodnar und Anhelina Lebid brachten ihrer Begegnungen nach Hause, allein Narine Antonyan verlor knapp. So lag BW Annen mit 4:2 in Front, zumindest ein Remis war greifbar nahe.

In der zweiten Einzelrunde aber verließ die Wittenerinnen das Glück. Lamhardt verlor das Top-Duell gegen Sarah Peter (1:3), Antonyan und Bodnar waren jeweils chancenlos. Es war an Anhelina Lebid, zumindest einen Zähler zu retten, doch obwohl sie nach 0:2-Satzrückstand zum 2:2 ausglich, verlor sie den letzten Durchgang mit 7:11 gegen Lana Rack, die für die Hessinnen den am Ende glücklichen Sieg eintütete.

Verbandsliga, Herren

DJK spinfactory Köln - DJK BW Annen 9:6. Mit zwei Ersatzleuten (Max Schröter und Paulo Rabaca) traten die Wittener im Rheinland an, waren dennoch gleichwertig. Klaus Hellmann und Niklas Simon gewannen eingangs ebenso wie Marvin Hauck und Max Schröter (jeweils 3:1) ihr Doppel, bis zum 4:3 durch die Siege für Abwehrspezialist Klaus Hellmann und Hartmut Stoof blieb Annen vorne.

Von den folgenden fünf Begegnungen gingen dann aber vier an die Domstädter, gegen die BWA im Frühjahr in der Abstiegsrelegation gespielt hatte. Marvin Haucks Erfolg an Position vier bedeutete das 6:7, machte den Gästen wieder Hoffnung.

Dann aber setzte es im unteren Paarkreuz für Schröter und Rabaca, die schon ihr erstes Einzel hatten abgeben müssen, jeweils eine glatte 0:3-Niederlage - die zweite Saisonpleite war perfekt.



Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten