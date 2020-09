Corona-Verdacht beim SV Bommern: Derby abgesagt

Witten. Bei einem Spieler des SV Bommern 05 gibt es den Verdacht auf eine Corona-Infektion. Vorsichtshalber wurde das Spiel beim VfB Annen abgeblasen.

Unschöne Nachricht am Sonntagmittag: Die Bezirksliga-Partie zwischen dem VfB Annen 19 und dem SV Bommern 05 musste kurzfristig abgesagt werden, weil bei einem Spieler der Bommeraner ein Corona-Verdacht vorlag.

„Der Spieler ist zu uns gekommen und hat uns davon unterrichtet, dass bei seiner Chefin offenbar eine Corona-Infektion vorliegt. Am Donnerstag und am Freitag hatte unser Spieler noch bei uns trainiert“, so SVB-Trainer Jörg Silberbach. Er informierte daraufhin Geschäftsführer Frank Drexelius, der Kontakt zum Staffelleiter der Bezirksliga-Gruppe zehn aufnahm.

„So wurde die Partie dann am Sonntagmittag vorsorglich abgesagt“, so Silberbach. Der betreffende Spieler fuhr noch am Sonntag zu einem Corona-Test nach Düsseldorf - auf das Ergebnis wird nun gewartet. „Wir hoffen, dass innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden ein negatives Resultat vorliegt. Wenn dem nicht so ist, geht die ganze Sache natürlich weiter“, so Jörg Silberbach nachdenklich.