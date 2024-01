BW Annens Lisa Wonsak hat ganz schweres Los erwischt

Die junge Ukrainerin Mariia Bodnar (BW Annen) gehört zum Feld der 36 Frauen, die für die WTTV-Meisterschaft in Rees qualifiziert sind.

Witten Für die WTTV-Meisterschaft in Rees haben sich zwei Spielerinnen von Blau-Weiß Annen qualifiziert. Mariia Bodnar fordert Titelverteidigerin.

Die Besten von Nordrhein-Westfalen kommen an diesem Wochenende (20./21. Januar) im niederrheinischen Rees zusammen, um dort die Tischtennis-Meister des Landes im Einzel und Doppel zu ermitteln. Auch die DJK Blau-Weiß Annen ist bei diesem hochkarätigen Wettbewerb vertreten. Mariia Bodnar und Lisa-Marie Wonsak versuchen in beiden Konkurrenzen ihr Glück, Geschäftsführer Paulo Rabaca fungiert als Schiedsrichter.

„Das wird eine schwierige Aufgabe für mich“, sagt Lisa-Marie Wonsak, die von ihrem Stammverein FC Schalke 04 nach Witten gewechselt war, um dort höherklassig Tischtennis spielen zu können. In der Regel ist sie für das Verbandsliga-Team der Blau-Weißen im Einsatz. Hatte sie zuvor schon an den Mädchen-Wettbewerben auf WTTV-Ebene teilgenommen, ist ein Start bei den Frauen an diesem Wochenende eine Premiere für die Gelsenkirchenerin.

BW Annens Mariia Bodnar hat eine Chance aufs Erreichen der K.O.-Runde

Wonsak bekommt es in ihrer Vierer-Vorrundengruppe mit Rhea Zhu Chen (Bor. Düsseldorf), der Ex-Annenerin Mara Lamhardt (TTC GW Fritzdorf) - beides Drittliga-Spielerinnen - und Nhu Phuong Nguyen (TTC Jülich) zu tun. „Da sollte ich vielleicht Dritte in der Gruppe werden, gegen die beiden Top-Spielerinnen wird es schwer. Aber ich freue mich auf die Meisterschaft und werde alles geben. Das ist ein Top-Turnier, da sieht man wirklich jede Menge Leistungssport.“

Für die erst 14-jährige Mariia Bodnar könnte es mit etwas Glück zum Erreichen der K.O.-Runde reichen. Dazu müsste sie in ihrer Gruppe, der zudem noch Titelverteidigerin Eleni Kalaitzidou (Bor. Düsseldorf), Janette Püski (DJK Franz-Sales-Haus Essen) und Diana Shevnin (TB Burgsteinfurt) angehören, mindestens Zweite werden. „Mein Ziel ist es, einfach gute Spiele abzuliefern“, sagt die junge Ukrainerin. Topgesetzt sind bei den Frauen Katharina Michajlova (PSV Oberhausen) und bei den Männern Titelverteidiger Tobias Hippler (1. FC Köln).

