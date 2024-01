BW Annen: Wonsak überrascht mit Erfolg gegen junge Chinesin

Die Westdeutschen Meisterschaften im Tischtennis wurden am Wochenende in Rees ausgetragen. Dabei stand BW Annens Geschäftsführer Paulo Rabaca (im Bild am mittleren Tisch) im Aufgebot der Schiedsrichter.

Rees Bei der NRW-Meisterschaft im Tischtennis scheitern die beiden Akteurinnen von BW Annen schon in der Vorrunde. Sieglos gehen sie aber nicht aus.

Die Westdeutsche Meisterschaft im Tischtennis war für das Damen-Duo der DJK Blau-Weiß Annen wohl ein wenig schneller beendet, als die Akteurinnen es gehofft hatten. Sowohl Lisa-Marie Wonsak als auch Mariia Bodnar scheiterten bereits in der Vorrunde. Im Doppel schaffte es Bodnar zumindest bis ins Achtelfinale.

Die Titel beim WTTV-Turnier im niederrheinischen Rees gingen an die top gesetzte Katharina Michajlova (PSV Oberhausen) und an André Bertelsmeier vom 1. FC Köln, der sich im Endspiel gegen Kirill Fadeev (Borussia Dortmund), den Sohn der ehemaligen Annener Spitzenspielerin Oxana Fadeeva (jetzt in Uentrop) durchsetzte. Im Doppel der Damen gewannen Diana Tschunichin/Hannah Schönau (Fritzdorf/Münster), bei den Herren behielten Bertelsmeier/Fadeev die Oberhand.

Annens Mariia Bodnar muss sich im Doppel späteren Turniersiegerinnen beugen

Im Damen-Einzel hatte das 14-jährige BWA-Toptalent Mariia Bodnar darauf gehofft, die K.O.-Runde zu erreichen. Doch in der Gruppenphase verlor sie nicht nur gegen die spätere Vizemeisterin Eleni Kalaitzidou (Düsseldorf) mit 0:3-Sätzen, sondern auch gegen Janett Püski (Franz-Sales-Haus Essen) mit 1:3. Bei nur einem Sieg war der Wettbewerb für die junge Ukrainerin somit schon gelaufen.

Vereinskollegin Lisa-Marie Wonsak (21), die sich über „die tolle Erfahrung, bei solch einem Turnier mitmachen zu können“ freute, besiegte in fünf Sätzen die erst 13-jährige Chinesin Rhea Zhu Chen vom Drittligisten Borussia Düsseldorf mit 3:2-Sätzen, hatte auch die Jülicherin Nhu Phuong Nguyen am Rande einer Niederlage. „Da habe ich schon mit 2:0-Sätzen und 8:4 geführt und trotzdem noch verloren“, so die Gelsenkirchenerin. Gegen die Ex-Annenerin Mara Lamhardt (Fritzdorf) war sie beim 0:3 indes chancenlos, wurde Gruppendritte und schied ebenso aus.

Mit einem Sieg und zwei Niederlagen endete die WTTV-Meisterschaft in Rees für Lisa-Marie Wonsak von der DJK BW Annen. Foto: Paulo Rabaca / DJK BW Annen / DJK BW Annen

Im Doppel an der Seite von Jasmin Stoklossa (TTC Mödrath) verlor Wonsak mit 0:3 glatt gegen Nadine Sillus und Luisa Düchting (Uentrop/Jülich). Für Mariia Bodnar und Ruoqi Wei (TG Neuss) ging es nach einem 3:0 gegen Simone Ewinger und Nhu Phuong Nguyen ins Achtelfinale. Dort aber scheiterte das Duo trotz einer ordentlichen Vorstellung an den späteren Titelträgerinnen Tschunichin/Schönau (1:3).

Ebenfalls am Niederrhein im Einsatz war BWA-Geschäftsführer Paulo Rabaca. Wie schon im vergangenen Jahr in Waltrop fungierte er auch diesmal in Rees wieder als Unparteiischer, wurde am Samstag als Schiedsrichter bei einigen der spannenden Partien eingesetzt. Als Schiedsrichter-Beobachter war zudem Ralf Simon von BW Annen für den westdeutschen Verband im Einsatz.

