BW Annen rutscht chancenlos ab – Kritik bleibt aber aus

Witten Die Verbandsliga-Volleyballerinnen von BW Annen unterliegen Recklinghausen klar. Eine Sache ist entscheidend. Bei den Männern läuft es.

Da war nichts zu machen: Mit 0:3 (12:25, 22:25, 17:25) verloren die Verbandsliga-Volleyballerinnen von BW Annen ihr Heimspiel gegen Tabellenführer VC Recklinghausen. Über weite Strecken machte sich bemerkbar, dass dieser Gegner den Bau-Weißen körperlich klar überlegen war. Deshalb gab es für Annens Trainer Thomas Urban auch wenig zu kritisieren am Auftritt seines Teams, das nun wieder auf den Relegationsplatz abgerutscht ist. „Wir haben alles gegeben“, meinte er mit Blick auf die starke kämpferische Leistung gegen den klaren Favoriten.

Ihre beste Phase hatten die Blau-Weißen, die auf den Klassenerhalt hoffen, in Durchgang zwei: In dem gingen sie sogar mit 10:3 vielversprechend in Führung und schnupperten am Satzgewinn. Bei vielen langen Ballwechseln in diesem Satz war am Ende jedoch entscheidend, dass die Gäste über den durchschlagskräftigeren Angriff verfügten.

BWA: Hannah Böde, Isabel Bentin, Julia Diedrichsmeier, Henrike Fischer, Anne Korbmacher, Jenny Lesch, Lena Russak, Astrid Seifert, Roxana Sodtke, Jenny Wodrich.

BW Annens Bezirksliga-Volleyballerinnen mit einer Niederlage und einem Sieg

Achtbar hielten sich die Bezirksliga-Volleyballerinnen von BW Annen II bei der 0:3-Niederlage (15:22, 20:25, 22:25) gegen Tabellenführer SVE Grumme II. Gegen den Aufstiegskandidaten Nummer eins steigerten sich die Blau-Weißen, die mitten im Abstiegskampf stehen, von Satz zu Satz. Das macht Mut für die folgenden Spiele: In denen gilt es, gegen die unmittelbaren Tabellennachbarn zu punkten.

BWA: Samira Dühr, Johanna Kilzer, Jasmine Ochs, Nina Schlott, Carolin Flieser, Victoria Wulf, Isabel Reckermann, Sophie Hennig.

Das war ein Paukenschlag: Dank einer Gala-Vorstellung besiegten die Bezirksliga-Volleyballerinnen von BW Annen III den Tabellenzweiten SVE Grumme mit 3:0 (25:17, 25:10, 26:24). In den ersten beiden Sätzen fegten die jungen Blau-Weißen ihren routinierten Gegner förmlich aus der Halle. Da spielten die Annenerinnen, die schon das Hinspiel klar gewonnen hatten, wie aus einem Guss. Der dritte Durchgang wurde zu einem zähen Ringen, in dem Aufsteiger BWA mit dem nötigen Quäntchen Glück das bessere Ende für sich hatte.

Carla Baumann und die DJK BW Annen III konnten den Tabellenzweiten SVE Grumme klar besiegen. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

BWA: Tabea Senger, Zahra Gashemi, Alissa Tauber, Lena Piewek, Carla Baumann, Jessica Belous, Weronika Zuchenska, Sarah Herhaus, Alissa Jakob, Melissa Herrmann, Maja Spiaczka, Leni Markowski.

Herren jubeln bei beiden Teams

Souverän gewannen die Landesliga-Volleyballer von BW Annen ihr Heimspiel gegen das Kellerkind TuS Linscheid-Hedfeld mit 3:0 (25:19, 25:10, 25:22). Zwei Sätze lang hatten die Blau-Weißen das Geschehen durch ihr druckvolles Spiel sicher im Griff. Nur in Durchgang drei war es länger ausgeglichen. Eine schöne Momentaufnahme: Durch diesen Sieg ist Aufsteiger BWA auf Platz vier vorgerückt.

BWA: Aidan Verdenhalven, Jan Prause, Thorid Entsberger, Florian Rinschen, Yannik Gersthagen, Tobias Lörcks, Thomas Person, Alwin Gebers, Tim Schüßler, Kolja Maaß, Finn Schüßler.

Ihren dritten Saisonsieg fuhren die Bezirksliga-Volleyballer von BW Annen II ein. Gegen den Baukauer TC gewannen die Bau-Weißen zu Hause mit 3:0 (25:19, 25:16, 26:24). Das Annener Team, dessen Spieler ihre erste Saison überhaupt spielen, gewann die ersten beiden Sätze klar. Knapp wurde es nur in Durchgang drei.

BWA: Jasen Bunge, Paskal Cielenga, Korhan Karatoprak, Mayavan Nagendram, Joschka Dahlmann, Christian Emmel, Sebastian Schnellhorn, Cederik Krebs, Luis Schauder, Cederic Wollenweber, Lukas Krause

Mehr zum Volleyball

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Witten lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten