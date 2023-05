BW Annen nach 8:8 in der Relegation jetzt im Wartestand

Schaffen Marvin Hauck und die DJK BW Annen den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga? Nach dem 8:8 gegen Köln müssen die Wittener hoffen, dass ein zusätzlicher Platz in dieser Spielklasse frei wird.

Köln. Die DJK BW Annen hat die erste Chance auf den Ligaerhalt in Köln knapp verpasst. Doch es gibt für den Verbandsligisten noch ein Hintertürchen.

Eine packende Partie über dreieinhalb Stunden lieferte sich Tischtennis-Verbandsligist DJK Blau-Weiß Annen mit der gastgebenden DJK spinfactory Köln im Relegationsspiel um den ersten Anwärterplatz in Sachen Klassenerhalt. Heraus kam ein 8:8, bei den Sätzen lagen die Domstädter am Ende jedoch knapp vorn.

Die Wittener lagen schon mit 2:5 im Hintertreffen, kämpften sich aber wieder heran. Klaus Hellmann gewann im Spitzenpaarkreuz seine beiden Partien. Gleiches gelang Marvin Hauck und Jonas Ertelt an den Positionen fünf und sechs. Nach dem 5:8-Rückstand holte BWA noch einmal auf, vor dem abschließenden Doppel war ein Sieg aber schon nicht mehr drin. Dennoch sorgten Klaus Hellmann und Marvin Hauck mit ihrem 3:2 (im fünften Satz 11:9) für das Remis. Am Ende trennten beide Teams sechs Sätze.



„Die Kölner waren schon richtig gut besetzt. Bei denen waren die Spieler in der Mitte vom Niveau her in etwa so gut wie die beiden oben“, so Annens Klaus Hellmann. Jetzt gilt es, Geduld zu bewahren und zu hoffen, dass noch ein zusätzlicher Platz für die Annener Herren frei wird. Die Kölner werden definitiv in der Verbandsliga bleiben, für sie hatte es schon einen freien Posten gegeben.

BWA: (Doppel) Hellmann/Hauck 2:0, Meißner/Streck 0:1, Stoof/Ertelt 0:1; (Einzel) Klaus Hellmann 2:0, Jochen Meißner 0:2, Hartmut Stoof 0:2, Dennis Streck 0:2, Marvin Hauck 2:0, Jonas Ertelt 2:0.

