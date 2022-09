BW Annen: Heimpremiere für den Verbandsliga-Neuling

Julia Diedrichsmeier (li.) von der DJK BW Annen trifft am Samstag mit ihrer Mannschaft auf den VC Recklinghausen.

Witten. Die Volleyballerinnen der DJK BW Annen haben im ersten Heimspiel eines der Top-Teams zu Gast. Wie der Trainer seine Aufsteigerinnen einstellt.

In ihrem ersten Heimspiel bekommen es die Verbandsliga-Volleyballerinnen der DJK BW Annen gleich mit einem Top-Team zu tun. Am Samstag, 24. September, empfangen sie den Vorjahres-Zweiten VC Recklinghausen (19 Uhr, Viehmarkthalle).

„Wir müssen mutig spielen“, sagt Annens Trainer Thomas Urban, „nur dann ist für uns etwas drin.“ Dass die Recklinghäuserinnen ein hochkarätiger Gegner sind, daran besteht kein Zweifel: Erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison verspielten sie den Oberliga-Aufstieg. Zum Saisonstart vor einer Woche lieferten sie sich mit Saxonia Münster, ebenfalls ein Aufstiegsanwärter, ein spannendes Fünf-Satz-Spiel, in dem sie allerdings den Kürzeren zogen.

Auftaktniederlage der DJK BW Annen in Mesum

Aufsteiger BWA fühlt sich in der Außenseiterrolle pudelwohl. Immerhin haben die Blau-Weißen zum Saisonauftakt einen ersten Punkt für den erhofften Klassenerhalt geholt. Bei der denkbar knappen 2:3-Niederlage beim TV Mesum im Münsterland war der Neuling sogar nah an einer faustdicken Überraschung. „Auf diese Leistung müssen wir aufbauen“, so Thomas Urban.



Weitere Spiele: (Damen-Bezirksliga) Eintr. Grumme II - BW Annen II (Sa., 17 Uhr in Bochum); (Damen-Bezirksklasse) BW Annen III - Vorwärts Kornharpen (Sa., 13 Uhr, Viehmarkthalle); (Herren-Bezirksliga) TuS Hattingen - BW Annen (Sa., 15 Uhr, in Hattingen).

