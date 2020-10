BW Annen entzaubert den Meister und ist nun die Nr. 1

Witten. Die Damen der DJK BW Annen sind offenbar das Maß der Dinge in Liga drei. In Langstadt und gegen Titelverteidiger Hannover 96 gibt’s hohe Siege.

Jetzt scheint klar, wen es in Sachen Titelvergabe in der 3. Damen-Bundesliga zu bezwingen gilt. Die DJK Blau-Weiß Annen fertigte am Wochenende zwei Spitzenmannschaften mit beeindruckenden Leistungen ab. Zunächst gab’s einen klaren Sieg in Langstadt und dann einen makellosen Triumph gegen den chancenlosen Vorjahres-Champion Hannover 96. Platz eins haben sich die Annener Damen derzeit mehr als verdient.

TSV Langstadt II - DJK BW Annen 2:6. Mit einer gehörigen Portion Respekt waren die Wittenerinnen am Samstag nach Hessen gereist - schließlich bot die Langstädter Reserve an Position eins mit Franziska Schreiner u. a. eine Bundesliga-erfahrene Spielerin auf. Zudem genügt das untere Paarkreuz mit Janina Kämmerer und Ayumu Tsutsui höchsten Ansprüchen in Liga drei.

Doch in den Blau-Weißen fanden die TSV-Damen an diesem Spieltag ihre Meisterinnen. Das Top-Duo Elena Kuzmina (3:0 gegen Alena Lemmer) und Nadine Bollmeier (3:1 gegen Schreiner) sorgte gleich mal für eine 2:0-Führung der Gäste. Oxana Fadeeva machte wenig Federlesen mit der Japanerin Tsutsui, fertigte sie locker in drei Sätzen ab. Lediglich Natalia Zherebina ging leer aus - das 3:1 aus BWA-Sicht ließ aber auf einen Erfolg hoffen.

Im zweiten Einzeldurchgang musste dann Kuzmina zwar über die volle Distanz gegen Schreiner, gewann aber den entscheidenden Durchgang mit 11:6. Nach dem 3:1 für Nadine Bollmeier war dann schon klar, dass Annen beide Zähler aus Hessen mitnehmen würde. Fadeeva ließ noch eine weitere Lehrstunde (diesmal für Kämmerer) folgen, Zherebina scheiterte nur knapp mit 2:3 an Tsutsui.

BWA: Elena Kuzmina 2:0, Nadine Bollmeier 2:0, Oxana Fadeeva 2:0, Natalia Zherebina 0:2.

Für Nadine Bollmeier und die DJK BW Annen lief es am Wochenende in den Partien beim TSV Langstadt und gegen Hannover 96 wie am Schnürchen. Foto: Oliver Schinkewitz

DJK BW Annen - Hannover 96 8:0. Ohne ihre etatmäßige Nummer eins, die Japanerin Shiho Ono, waren die Niedersächsinnen nach Witten gekommen - und erlebten dort eine Lektion erster Güte. Nicht den Hauch einer Chance ließ das BWA-Quartett dem Vorjahres-Meister, der gerade mal drei Satzgewinne gegen ein herausragendes Annener Team verbuchte. „Selbst wenn Hannover komplett gewesen wäre, hätten wir die Favoritenrolle gehabt“, so Annens Nadine Bollmeier.

Denn das BWA-Team war kurzfristig noch einmal umgestellt worden, Geschäftsführer Paulo Rabaca konnte erstmals seine „Top vier“ aufbieten - und die zeigte Tischtennis vom Feinsten. Nach dem ersten Einzel-Durchgang hieß es schon 4:0 für die Wittenerinnen. „Gegen Caroline Hajok kam ich erst nicht so ins Spiel. Sie verschleppt das Tempo, mit ihrem System komme ich nicht so gut zurecht“, so Bollmeier, die den Auftaktsatz verlor. Dann aber kam sie in Schwung, gewann die folgenden drei Sätze recht sicher. Ganz stark spielte auch Annens Nummer eins, Elena Kuzmina, auf. Sie gewann ihre beiden Partien ohne Satzverlust - ebenso wie Oxana Fadeeva. Elena Shapovalova machte mit dem 3:1 gegen Maria Panarina den Kantersieg perfekt.

„Je mehr Spielpraxis man bekommt, umso besser läuft es. So langsam komme ich ins Rollen. Am Samstag gegen Langstadt haben wir gegen ein Team gespielt, das immerhin in Erstliga-Besetzung angetreten ist“, merkte Bollmeier an.

BWA: Elena Kuzmina 2:0, Nadine Bollmeier 2:0, Oxana Fadeeva 2:0, Elena Shapovalova 2:0.