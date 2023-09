BW Annen: Deshalb wird das Vereinsderby eine Zitterpartie

Gibt seit einigen Jahren bei der Damen-Reserve der DJK BW Annen den Ton an: Trainer Ralf Beste.

Witten. Volleyball: Die Bezirksliga-Saison beginnt mit einem Vereinsduell zweier Damen-Teams von BW Annen. Wie beide ihre Rolle in der Spielklasse sehen.

Haarscharf haben die Volleyballerinnen der zweiten Damen-Mannschaft von BW Annen in den vergangenen drei Jahren jeweils den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Und auch vor der anstehenden Saison, die am Samstag, 9. September, mit dem Vereinsderby gegen die aufgestiegene „Dritte“ aus dem eigenen Club beginnt (13 Uhr, Viehmarkthalle), deutet alles auf eine erneute Zitterpartie hin.

„Das wird eine schwierige Kiste“, sagt Annens Trainer Ralf Beste, der mit kleiner Besetzung auskommen muss. Sieben Spielerinnen aus dem ursprünglich großen Kader des Vorjahres stehen nicht mehr zur Verfügung – aus beruflichen Gründen, aufgrund langwieriger Verletzungen oder weil sie weggezogen sind. Zehn Spielerinnen sind aktuell dabei – das kann trotz allem reichen, wenn es bloß keine gravierenden Ausfälle gibt.

Ralf Beste hat 2005 mit einer Mädchengruppe bei der DJK BW Annen angefangen

Ralf Beste muss angesichts des Umbruchs einmal mehr versuchen, „die „Zweite“ ein Stück weit neu zu erfinden. Er ist der dienstälteste Trainer der Volleyball-Abteilung. Mit einer Mädchengruppe hatte er 2005 angefangen. Daraus formte er „sein“ Damenteam, das er seitdem mit großem Engagement durch Höhen und Tiefen begleitet. „Wir müssen versuchen, uns schnell einzuspielen“, hofft der Trainer-Dauerbrenner mit Blick auf die aktuelle Situation.

Alle Nachrichten und Informationen zum Wittener Sport finden Sie hier.

Von den acht Teams in der Bezirksliga steigen diesmal zwei direkt ab, der Drittletzte bekommt in der Relegation die Chance auf den Klassenerhalt. „Wir werden alles versuchen, um wieder die Liga zu halten“, sagt Ralf Beste, den der Mut auch diesmal nicht verlassen hat.

Nidela Hot ist vom TuS Hattingen II nach Annen gekommen

Souverän sind die Volleyballerinnen der dritten Damen-Mannschaft von BW Annen in die Bezirksliga aufgestiegen. Dort steht das talentierte junge Team nun vor neuen Herausforderungen. Es gilt, sich gegen durchweg erfahrene Konkurrenz zu behaupten. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt – was auch sonst?“, macht Trainerin Julia Diedrichsmeier klar, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen werden.

Zwei Neuzugänge komplettieren den aktuellen Kader: Nidela Hot (20) kam vom TuS Hattingen II, Jessica Belous (16) war zuletzt für den TV Mengede aktiv. Die meisten Spielerinnen der Annener „Dritten“ haben das Volleyballspiel von klein auf bei BWA erlernt. Gemeinsam haben sie in dem Verein die verschiedenen Jugend-Altersklassen durchlaufen.

>>> Lesen Sie auch:

Der Aufstieg in der Vorsaison war der bisher größte Erfolg dieses über Jahre aufgebauten Teams. Dadurch ist die Mannschaft weiter zusammengewachsen. „Diesen Teamgeist müssen wir unbedingt nutzen“, betont Julia Diedrichsmeier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten