Mit guter Laune in die neue Saison: Für Trainer Ralf Beste und seine DJK BW Annen II geht es zum Start gegen den TVK Wattenscheid.

VOLLEYBALL BW Annen: Bezirksliga-Damen peilen obere Tabellenhälfte an

Witten. Mit einem Heimspiel gegen Wattenscheid starten Annens Bezirksliga-Damen in die Saison. Was sie sich vorgenommen haben, wer neu im Team ist.

Sie trauen sich deutlich mehr zu als im Vorjahr, als sie knapp den Klassenerhalt geschafft hatten. „Unser Ziel ist diesmal die obere Tabellenhälfte“, sagt Ralf Beste, Trainer der Bezirksliga-Volleyballerinnen der DJK BW Annen II. Am Samstag, 17. September, geht’s daheim gegen den TVK Wattenscheid (15 Uhr, Viehmarkthalle).

Ralf Beste kennt „sein“ Team aus dem Effeff. Seit 17 Jahren ist der dienstälteste Trainer der Annener Volleyball-Abteilung im Amt. „Wir haben eine prima Mischung von guten Spielerinnen beisammen, die lange bei uns sind, und ehrgeizigen Neulingen.“ Aus beruflichen Gründen gehören Julia Fleindl und Clara Kruse nicht mehr zum Kader.

Vier Neuzugänge für Blau-Weiß Annen

Den beiden Abgängen stehen vier Neuzugänge gegenüber: Lisa Deffner, ein Annener Eigengewächs, hatte wegen ihres Studium eine Volleyball-Pause eingelegt und hat diese nun beendet. Vom Liga-Rivalen TV Mengede entschieden sich drei Spielerinnen, zu BWA zu wechseln: Isabel Reckermann, Esther Reichmann und Sophie Hennig überzeugte vor allem die Annener Bodenständigkeit, für die gerade auch Ralf Beste steht.



Die ersten Punkte der neuen Saison wollen Diana Forster (vorne) und die DJK BW Annen II am Samstag einsammeln. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Angefangen hatte der Trainer-Dauerbrenner 2005, als er eine Mädchen-Gruppe übernahm. Daraus baute er „sein“ Damenteam auf, das bis heute besteht. Während seiner Amtszeit hat der 57-Jährige die Mannschaft mehrfach neu erfunden. So gelang es, personelle Umbrüche durch Einbau von Akteurinnen aus der eigenen Jugend zu meistern und Corona-Zwangspausen zu überstehen.



Eindrucksvoller Turniersieg in Iserlohn

Die Annenerinnen, die in der vergangenen Saison die Zitterpartie um den Klassenerhalt bestanden haben, fühlen sich durch dieses Erfolgserlebnis gestärkt. Dazu passt, dass sie nun während der Saisonvorbereitung das Turnier beim TV Eiche Grüne in Iserlohn überzeugend gewonnen haben. „Wir müssen versuchen, dieses Niveau durchgehend zu halten“, so Beste.

