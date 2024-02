BW Annen: Aurica Mische knackt mit der Kugel magische Marke

Mit einem starken Nachwuchsteam trat die DJK BW Annen bei der Hallenkreismeisterschaft an und räumte zahlreiche Medaillen ab.

Bochum Die Nachwuchs-Leichtathleten von Blau-Weiß sammeln viele Medaillen auf Kreisebene. Auch die Seniorinnen präsentieren sich in guter Form.

Mit einer großen Mannschaft gingen die Leichtathleten der DJK BW Annen bei den Kreishallenmeisterschaften in Bochum-Wattenscheid an den Start. Entsprechend groß war auch die Ausbeute: neun Titel, sechs Vizemeistertitel, zwölf dritte Plätze und dazu viele weitere gute Platzierungen und Leistungen. Die Seniorinnen der DJK gingen bei den westfälischen Titelkämpfen in Dortmund ins Rennen, waren dort recht erfolgreich.

Mit drei Titeln und zwei Bestleistungen war Aurica Mische (W 14) äußerst erfolgreich. Sie gewann den Hochsprung mit 1,47 m und neuer Bestleistung, das Kugelstoßen mit ihrem ersten Stoß über zehn Meter (10,28 m) und den Weitsprung mit 4,72 m. Zudem wurde sie Vizemeisterin über 60 m in 8,68 Sek. und Dritte über 60 m Hürden in 10,31 Sek.

Drei erste Plätze in Wattenscheid für BW Annens Tristan Reckwitz

Nicht weniger erfolgreich war Tristan Reckwitz (M 13). Auch er kam auf drei Titel: über 60 m in 8,94 s, im Kugelstoßen mit 7,63 m und im Hochsprung mit 1,43 m. Mit dieser neuen Bestleistung steht er aktuell sogar auf Rang fünf in Westfalen. Zudem belegte er Platz zwei im Weitsprung (3,88 m).

In der M 8 wurde Lennard Brand Kreismeister über 50 Meter (9,13 Sek.) und Vizemeister im Weitsprung mit 2,87 m. Weitere Titel gab es für zwei DJK-Pendelstaffeln über 4 x 50 m. Hier gewannen die U-12-Mädchen mit Dana Pawlitza, Lea Polaschick, Valerie Oehmke und Freya Reckwitz. Bei den U-10-Jungen siegten Henry Mondry, Maximilian Klasig, Johann Rodewig und Lennard Brand. Hinzu kamen weitere sehr gute Ergebnisse inklusive weiterer Medaillen in verschiedenen Altersklassen.

Westfalenmeisterin mit der Kugel wurde Monika Gebhardt von der DJK BW Annen. Foto: DJK BW Annen

Zwei Seniorinnen der DJK BW Annen holen Westfalentitel mit der Kugel

Erstmalig fanden die Westfälischen Seniorenhallenmeisterschaften in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle statt. Mit dabei waren vier BWA-Seniorinnen. Monika Gebhardt (W 45) und Christine Wenzel (W 55) holten sich jeweils den Titel im Kugelstoßen. Gebhardt lag am Ende mit 8,89 Metern nur acht Zentimeter vor der Zweiten, Wenzel siegte ungefährdet mit 10,74 Metern.

Tania Kranz (W 50) überzeugte über die 60 Meter in 9,77 Sek. – das bedeutete für sie die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft sowie Rang drei. Über die 60 Meter Hürden kam sie schlecht über die vierte Hürde, wodurch sie nur 14,56 Sek. lief – Rang zwei. Im Weitsprung Kranz mit 3,59 m auf Rang vier. Jessica Beulmann (W30) stieß in ihrem ersten Wettkampf nach der Babypause die Kugel auf 7,65 m und war mit Platz vier zufrieden.

