Bundesligist BCC Witten steckt sich bescheidene Ziele

Hat mit seinem Team vom BCC Witten am ersten Doppelspieltag in der Bundesliga gleich knifflige Aufgaben zu lösen: Ronny Lindemann.

Witten. Billard-Erstligist BCC Witten startet gegen zwei NRW-Rivalen in die neue Spielzeit. Warum man bei den Ruhrstädtern nur vom Klassenerhalt spricht.

Die Dreiband-Asse des BCC Witten beenden an diesem Wochenende ihre monatelange Punktspiel-Pause. Die Crengeldanzer sind nach dem Abstieg ihrer Zweitvertretung in die Oberliga nur noch mit einer Mannschaft auf nationaler Ebene vertreten. Für das Bundesliga-Quartett des BCC startet die Saison mit zwei Auswärts-Aufgaben bei NRW-Konkurrenten.

Die Wittener Queue-Künstler setzen in dieser Saison wieder auf Kontinuität. Soll heißen: Personell gibt es keine großen Veränderungen an den BCC-Tischen. Der Schwede Michael Nilsson wird ebenso weiterhin für das Team antreten wie der Däne Jacob Haack-Sörensen. Allerdings wird das Duo zu Beginn der Spielzeit nicht zur Verfügung stehen - insofern müssen die Wittener gleich in der Trickkiste wühlen.

Positiv für den ehemaligen Deutschen Meister: Auch Ronny Lindemann, der in der vorigen Spielzeit eine mehrmonatige Sperre abzusitzen hatte, ist wieder an Bord und brennt darauf, sein Können am Tisch wieder zu zeigen. Das will er gleich am Samstag (ab 14 Uhr) beim BC Höntrop - dort vermutlich gegen seinen bisherigen Nationalkader-Kollegen Dustin Jäschke - sowie dann auch am Sonntag (11 Uhr) beim amtierenden Bundesliga-Champion BC Weywiesen in Bottrop tun. Gegen den Titelverteidiger erwartet Lindemann gleich die Mammut-Aufgabe gegen den schwedischen Weltklasse-Akteur Torbjörn Blomdahl.

„Generell muss es in dieser Saison das Ziel sein, die Klasse zu halten. Finanziell können wir keine großen Sprünge machen“, so Lindemann. Er selbst ist aktuell durchaus schon in guter Form, war zuletzt schon im Einsatz für sein neues Team in den Niederlanden. Am Wochenende will er gegen die beiden Wittener NRW-Rivalen aber schon noch ein Schüppchen drauflegen.

Sonntag geht es nach Bottrop zum Deutschen Meister

Komplettiert wird das Quartett des BCC Witten am Samstag vom Niederländer Dave Christiani sowie Murat Gökmen und Volker Baten. Tags darauf in Bottrop wird Christiani dann fehlen - für ihn springt dort Neuzugang Serkan Tik ein, Spitzenspieler der zweiten Mannschaft.

„Das Duell in Höntrop wird gleich zu einer ersten Standortbestimmung für unser Team. Es ist aber durchaus drin, dass wir dort gewinnen. Am Sonntag ist dann Gastgeber Bottrop der klare Favorit“, so BCC-Sprecher Kurt Czerwanski.

