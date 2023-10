Bochum, Essen, Witten: Das Gym-Team rauscht durch die Liga

Auf bestem Weg in die 2. Bundesliga: Luzian Mettner und das Gym-Team Metropole Ruhr feierten auch daheim gegen die TG Pfalz einen deutlichen Sieg und führen das Klassement weiter unangefochten an.

Essen. Das Gym-Team Metropole Ruhr feiert im vierten Drittliga-Wettkampf den vierten Sieg. Für die Turner aus Bochum, Essen, Witten ist das Ziel klar.

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist für die Turner des Gym-Teams Metropole Ruhr längst keine Utopie mehr. Am vierten Wettkampftag hatten die Drittliga-Aufsteiger aus Bochum, Essen und Witten mit der TG Pfalz nicht die geringste Mühe und landeten einen weiteren klaren Erfolg. Das überlegene Team um Kapitän Berkay Sen fertigte den Tabellenvorletzten nach gut zwei Stunden Wettkampfzeit und sechs Geräten mit 73:8-Scorepunkten ab.

Pavel Kostyukhin eröffnete den Wettkampf in der Sporthalle an der Essener Haedenkampstraße am Boden und ergatterte die ersten fünf Punkte. Seine Teamkollegen Luzian Mettner und Berkay Sen fuhren mit ihren fehlerfreien Leistungen weitere sieben Zähler für die Gastgeber ein und entschieden damit dieses Gerät für den Spitzenreiter.

Kapitän Berkay Sen holt für das Gym-Team an den Ringen fünf Punkte

Auch am Pauschenpferd setzte sich diese Dominanz fort, so dass es bereits beim 28:0 nach dem zweiten Gerät nach einer Vorentscheidung aussah. Und der Punkteregen für die Jungs aus dem Pott hielt auch an den Ringen an. Lukas Kluge und Pavel Kostyukhin holten dort in ihren Zweikämpfen jeweils vier Scorepunkte, während Berkay Sen mit einer fehlerfreien Präsentation sogar fünf Zähler erreichte.

Unter tosendem Applaus sowohl von der eigenen Mannschaft als auch vom Publikum schaffte der Pfälzer Turner Jan Sitter im vierten Zweikampf dann die ersten fünf Punkte für sein Team. Doch das 5:41 aus Sicht des Außenseiters machte den Pfälzern vor der Halbzeitpause nur wenig Hoffnung.

Das Gym-Team Metropole Ruhr gastiert beim TV Hösbach-Großostheim

Wie erwartet war das Gym-Team auch im zweiten Abschnitt zu stark für die TG Pfalz und entschied die nächsten drei Geräte für sich. Alle vier Duelle am Sprung wurden gewonnen. Am Barren gelang es dann Niklas Conrad, immerhin weitere drei Punkte für das Gäste-Team zu sichern. Ansonsten hatten die Pfälzer den überaus starken heimischen Athleten Lukas Kluge, Pavel Kostyukhin und Berkay Sen nichts entgegenzusetzen.

Auch am Reck war das unterschiedliche Niveau beider Mannschaften nicht zu übersehen. Wieder endeten mit hervorragenden Leistungen drei Zweikämpfe zugunsten des Gym-Teams, ein viertes Duell ging unentschieden aus.

Ihren nächsten Wettkampf in der 3. Liga bestreiten die Turner aus dem Ruhrgebiet am Samstag (21. Oktober, 16 Uhr) in Hessen beim Tabellenvierten TV Hösbach-Großostheim. Eine Woche später geht es für den Spitzenreiter dann zum Revierderby beim Tabellenzweiten KTT Oberhausen. Wenn alles optimal läuft, könnte das Gym-Team schon dort den erhofften Aufstieg besiegeln.

