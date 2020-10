Blau-Weiß Annen tütet gegen Wuppertal ersten Sieg ein

Dieses Erfolgserlebnis war ganz wichtig für die DJK Blau-Weiß Annen. Mit dem 7:5 über den SSV Germania Wuppertal gelang dem Verbandsligisten der erste Saisonsieg. So langsam klettern Klaus Hellmann und sein Team aus der Abstiegszone.

In dieser auch von der Corona-Pandemie geprägten Spielzeit sind keine Doppel erlaubt, es werden lediglich zwei komplette Einzelrunden ausgetragen und gewertet. Und die erste am Samstagabend war eine eindrucksvolle Vorstellung der Blau-Weißen, denn fünf der sechs Einzelduelle gingen an die Gastgeber. Die nicht in Bestbesetzung gegen die Wuppertaler antreten konnten, weil mit Manuel Haag und Dennis Streck gleich zwei Stammspieler fehlten.

Wolfang Spitzer holt zwei Zähler für DJK BW Annen

Klaus Hellmann und Wolfgang Spitzer machten es im oberen Paarkreuz ganz spannend, gewannen jeweils mit 3:2-Sätzen. Schneller durch waren Hartmut Stoof (3:1), Michael Ertelt und Max Schröter (je 3:0). Einzig Paulo Rabaca verlor in fünf engen Sätzen. Nachdem dann Hellmann das Topduell gegen Germania-Akteur Felix Eric Schlüter mit 2:3 ebenso hauchdünn um 5:2-Zwischenstand aus Sicht der BWA-Männer verloren hatte, machten Neuzugang Wolfgang Spitzer und Hartmut Stoff jeweils mit souveränen Drei-Satz-Erfolgen den Deckel drauf - mit dem 7:2 war Annen nicht mehr einzuholen. Da war auch der Verlust der übrigen drei Einzel leicht zu verschmerzen.

BWA: Klaus Hellmann 1:1, Wolfgang Spitzer 2:0, Hartmut Stoof 2:0, Michael Ertelt 1:1, Max Schröter 1:1, Paulo Rabaca 0:2.