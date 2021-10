Blau-Weiß Annen siegt dank Traumstart im Doppel

In der Tischtennis-Verbandsliga siegten Dennis Streck und die DJK BW Annen mit 9:5 in Bönen, überzeugten vor allem im Doppel.

Bönen. Einen perfekten Start legt BW Annen in Bönen hin, gewinnt alle Doppel. Auch im Einzel sind die Wittener überlegen. Ein Duo hält sich schadlos.

Die Verbandsliga-Männer der DJK Blau-Weiß Annen haben am dritten Spieltag ihren zweiten Erfolg eingefahren. Bei den TTF Bönen II setzte sich das Team um Klaus Hellmann am Sonntagvormittag mit 9:5 durch.

„Das war für uns ein ganz wichtiger Sieg. Wenn wir in der Liga bleiben wollen, dann müssen wir solche Spiele einfach für uns entscheiden“, sagte Annens Hartmut Stoof nach dem Duell. Er selbst musste gegen die Bönener Reserve diesmal an Position drei ‘ran, weil Manuel Haag nicht mitwirken konnte. Für ihn rückte Michael Ertelt ins Team, der sein Saisondebüt gab.

Klaus Hellmann lässt Gegnern keine Chance

Was den Blau-Weißen in der Vergangenheit noch des Öfteren auf den Magen geschlagen war, hat sich inzwischen zu einer regelrechten Stärke der Mannschaft entwickelt. Wie schon am ersten Spieltag gegen Neuling Winz-Baak fuhren die Wittener alle drei Doppel ein, bauten in diesem Bereich ihre Bilanz weiter aus gegen ein Team, das zuvor einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto hatte.

Verlass war am Sonntag auch einmal mehr auf Defensivkünstler Klaus Hellmann. Der Spitzenspieler der DJK, der zuletzt beim Deutschland-Pokal der Senioren mit der Herren-Auswahl des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) in Barlage erfolgreich war, schwimmt momentan offensichtlich auf einer Erfolgswelle. Auch in Bönen war dem routinierten früheren Zweitligaspieler nicht beizukommen. Sowohl gegen Jonas Mittermüller als auch gegen Maximilian Fortmann setzte sich der Wittener durch, holte zwei wichtige Zähler für sein Team.

Auch Dennis Streck weiß zu überzeugen

Die zweite „Bank“ im Einzel war bei den BWA-Männern Dennis Streck, der diesmal eine gute, konstante Leistung an den Tisch brachte und im unteren Paarkreuz beide Begegnungen zu seinen Gunsten entschied. Da sich zudem in der Mitte sowohl Hartmut Stoof als auch Jochen Meißner mit einer ausgeglichenen Bilanz ordentlich aus der Affäre ziehen, fiel letztlich nicht mehr allzu sehr ins Gewicht, dass Annens Nummer zwei, Wolfgang Spitzer, keinen guten Tag erwischte und beide Partien verlor.

Für die Wittener steht nun eine dreiwöchige Punktspiel-Pause an, dann geht es am 30. Oktober daheim gegen Ex-Bundesligist TTC Ruhrstadt Herne (9./2:4-Punkte) um die Zähler fünf und sechs in dieser Spielzeit.

BWA: (Doppel) Spitzer/Meißner 1:0, Hellmann/Ertelt 1:0, Stoof/Streck 1:0; (Einzel) Klaus Hellmann 2:0, Wolfgang Spitzer 0:2, Hartmut Stoof 1:1, Jochen Meißner 1:1, Dennis Streck 2:0, Michael Ertelt 0:1.