Blau-Weiß Annen kann Tostedt noch nicht schocken

Witten. Im ersten Zweitliga-Spiel der Wittener Tischtennis-Geschichte verlieren die Damen von BW Annen gegen den Ex-Bundesligisten. Fadeeva ganz stark.

Auf den ersten Punktgewinn in der 2. Bundesliga müssen die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen noch ein wenig warten. Doch allzu weit waren sie auch am Sonntag im ersten Heimspiel nicht davon entfernt. Gegen den früheren Erstligisten MTV Tostedt aus Niedersachsen verloren die Wittenerinnen mit 3:6. Dabei zeigte sich zumindest, dass es in der aktuellen Besetzung schwer werden dürfte, die etablierten Teams in dieser Klasse zu überraschen.

Nicht so einfach für einen so kleinen Verein, den sportlichen Höhenflug auch vom Umfeld her treffend zu begleiten. Doch bei Blau-Weiß Annen gibt man sich die größte Mühe, die Auftritt der Zweitliga-Frauen als Events zu verkaufen. Zumindest hat der große Sport, den Oxana Fadeeva und Co. bei ihren Begegnungen bieten, inzwischen einige Fans angelockt. Immerhin 50 Besucher kamen am Sonntag ins Forum der Holzkamp-Gesamtschule, sorgten für prima Stimmung bei den neun Partien, die beendet wurde. Vorne im Foyer backte Jessica Lehnert Waffeln, es gab Getränke und kleine Snacks. Ist ja schließlich schon etwas Besonderes, wenn in Annen zum ersten Mal in der Wittener Sportgeschichte auf diesem Niveau Tischtennis gespielt wird. Unter anderem mit einer ehemaligen Vize-Europameisterin im Einzel: Irene Ivancan vom MTV Tostedt.

Nach 2:2-Zwischenstand verliert BW Annen den Anschluss

Die sich im Auftaktdoppel an der Seite der erst 15-jährigen Mia Griesel mächtig strecken musste, um die BWA-Kombination Oxana Faeeva/Sarah Rau mit 3:2-Sätzen in die Knie zu zwingen. Im letzten Durchgang siegten die Gäste hauchzart mit 11:9. Da am Nebentisch Elena Shapovalova und Ingrida Preidziute ihre Partie locker mit 3:0 gewonnen hatten, ging es mit einem Remis hinein in den ersten Einzelblock.

Annens Nummer eins, die Russin Fadeeva, hatte in Yvonne Kaiser eine erbitterte Widersacherin, die keinen Zentimeter preisgab. Erst im fünften Satz gab dann die Klasse der 46-Jährigen von BW Annen den Ausschlag - 11:2, der zweite Punkt für die Wittenerinnen. Teamkollegin Elena Shapovalova gewann gegen Ivancan zwar Satz Nummer eins und spielte mutig gegen die Top-Akteurin der Gäste, doch am Ende unterlag sie mit 1:3. „Den dritten Satz hätte ich gewinnen müssen, da war mehr drin“, sagte sie nach dem 11:13 gegen die großgewachsene 38-Jährige aus Tostedt, die am Ende einfach kaum noch Fehler produzierte.

Oxana Fadeeva bezwingt Irene Ivancan in vier Sätzen

Shapovalova zog dann ihr zweites Einzel gegen Yvonne Kaiser vor. „Ihr Sohn hat hohes Fieber, muss vielleicht sogar ins Krankenhaus“, so Annens Teammanager Paulo Rabaca. So fehlten der Ukrainerin vielleicht ein paar Prozent Aufmerksamkeit in ihrem Duell an der Platte, welches sie mit 1:3 verlor.

Die frühere deutsche Nationalspielerin Irene Ivancan gewann mit ihrem Verein MTV Tostedt in Witten mit 6:3. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Wie schwierig es ist, in der Zweiten Liga zu Punkten zu kommen, zeigte sich dann vor allem im unteren Paarkreuz. Dort verloren nacheinander die 16-jährige Jugendnationalspielerin Sarah Rau (gegen Tostedts 15-jähriges Top-Talent Mia Griesel) und die Litauerin Ingrida Preidziute (gegen Lotta Rose) mit 1:3-Sätzen. Somit hieß es bereits 2:5 aus Sicht der Wittenerinnen - jetzt war maximal noch ein Remis drin.

In einem herausragenden Spiel zeigte dann Oxana Fadeeva ihrer Rivalin Irene Ivancan mit 3:1-Sätzen die Grenzen auf. Mehr war für Blau-Weiß aber nicht drin, weil sich Sarah Rau auch Lotta Rose in vier Durchgängen beugen musste. „Schade, dass das erste Doppel nicht zu unseren Gunsten ausging. Aber ich denke, ein Remis wäre auch so nicht zu schaffen gewesen“, so die Einschätzung von Annens Teammanager Paulo Rabaca.

DJK Blau-Weiß Annen - MTV Tostedt 3:6

Zuschauer: 50.

Oberschiedsrichter: Martin Frevel.

Spielverlauf: (Doppel) Fadeeva/Rau - Ivancan/Griesel 2:3; Shapovalova/Preidziute - Kaiser/Rose 3:0.

(Einzel) Oxana Fadeeva - Yvonne Kaiser 3:2; Elena Shapovalova - Irene Ivancan 1:3; Sarah Rau - Mia Griesel 1:3; Ingrida Preidziute - Lotta Rose 0:3; Oxana Fadeeva - Irene Ivancan 3:1; Elena Shapovalova - Yvonne Kaiser 1:3; Sarah Rau - Lotta Rose 1:3.