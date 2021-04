In Witten startet der erste Kinder- und Familien-Ruhrlauf

Alleine oder mit der Familie kann man sich am Wochenende (24./25. April) an der Premiere des Wittener Ruhrlaufes beteiligen. Es stehen mehrere Streckenlängen für die virtuelle Veranstaltung zur Auswahl.

Witten. Auf Bewegung in der Pandemie setzen Stadtmarketing und die Triathleten der TG Witten. Am Wochenende feiert der erste Wittener Ruhrlauf Premiere.

Eine Premiere in der Ruhrstadt: Die Stadtmarketing Witten GmbH veranstaltet gemeinsam mit dem Stadtsportverband (SSV) und dem Triathlon-TEAM der TG Witten am Samstag und am Sonntag, (24./25. April) den ersten Kinder- und Familien-Ruhrlauf.

Da wegen der Auflagen durch die Corona-Schutzverordnung normale Sportveranstaltungen aktuell stattfinden können, geht es bei diesem Bewegungsevent darum, gemeinsam – aber alleine bzw. als Familie – aktiv zu werden. Es gibt drei verschiedene Streckenlängen: 1000 Meter, fünf oder zehn Kilometer. Ob gejoggt, gewalkt oder gewandert wird, bleibt jedem selbst überlassen.

Gutscheine der Stadtgalerie von bis zu 100 Euro ausgelobt

Damit trotz des Abstandes das Gemeinschaftsgefühl bleibt, erhalten die Teilnehmer persönliche Startnummern. Wer mag, kann sie sich über die Internetseite des TTW (www.t-t-w.de) sichern. Auf diesem Weg kann man im Anschluss ebenso seine Laufzeit für den virtuellen Wettbewerb hochladen und erhält dann eine Urkunde.

Unter allen Teilnehmern – unabhängig von den Streckenzeiten – werden attraktive Preise verlost. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein der Stadtgalerie Witten in Höhe von 100 Euro. Zudem gibt es von der Stadtgalerie auch noch weitere Gutscheine zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Teilnehmer ihre Laufzeit sowie ein Foto der Teilnahme (mit getragener Startnummer) nach absolvierten Lauf per E-Mail an das Organisationsteam unter „veranstaltungen@stadtmarketing-witten.de“ senden.