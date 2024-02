Beinahe stellt Blau-Weiß Annen dem Titelfavoriten ein Bein

Witten Die Regionalliga-Damen von BW Annen unterliegen Spitzenreiter SC Niestetal nur knapp. Eine Wittenerin hält sich im Einzel schadlos.

Beinahe hätte es das Damen-Team der DJK Blau-Weiß Annen II geschafft, dem bislang so souveränen Regionalliga-Tabellenführer SC Niestetal einen Punkt abzuknöpfen. Unglücklich mussten sich die Wittenerinnen mit 4:6 geschlagen geben, weil eine der Stammspielerinnen nicht zu 100 Prozent fit in die Partie ging.

Narine Antonyan, die frühere Internationale, hatte Probleme mit dem rechten Knie, konnte es nicht voll belasten. „Es ist wohl was mit dem Meniskus“, klagte Antonyan. Daher verzichtete die routinierte Armenierin im Heimspiel gegen den Tabellenersten aus Hessen auf eine zusätzliche Partie im Doppel. Stattdessen spielte Nicole Kellermann-Fischer an der Seite von Anhelina Lebid gegen das Spitzenduo des SC Niestetal - beim 0:3 war die Annener Kombination chancenlos. Weit besser lief es für Maryam Farei und Aleksandra Jersova. Das BWA-Doppel gewann in fünf engen Sätzen - somit war alles wieder in der Reihe.

Anhelina Lebid gewinnt beide Einzel für die DJK BW Annen II

Wo der größte Unterschied zwischen den beiden Teams lag, das wurde am Samstag schnell deutlich. Im Spitzenpaarkreuz war die BWA-Reserve den Hessinnen nicht ganz gewachsen. Chancenlos war Antonyan sowohl gegen Janina Ciepluch als auch gegen Tetyana Maksimenko, blieb jeweils ohne Satzgewinn und blieb weit unter ihren Möglichkeiten. Bei der Iranerin Farei, die seit Rückrundenstart für BW Annen spielt, zuletzt auch schon in der 3. Bundesliga zum Einsatz kam, war es weitaus knapper. Nachdem sie gegen Maksimenko in vier Sätzen unterlegen war, dabei mit der Spielweise der SCN-Akteurin nicht so recht klarkam, zwang sie in einem gutklassigen Duell Ciepluch immerhin in den fünften und letzten Satz, verlor dort aber mit 6:11.

Ohne die vier Zähler aus dem oberen Paarkreuz war es für BW Annen beinahe aussichtslos, den Gästen mit Erfolg die Stirn zu bieten. Doch Aleksandra Jersova und Anhelina Lebid gewannen jeweils ihr erstes Einzel in vier Sätzen, sodass es zwischenzeitlich 3:3 hieß. Niestetal holte sich im Anschluss aber drei Partien am Stück - damit war die Partie bereits zugunsten des Tabellenführers entschieden. Erfreulich aber, dass Lebid auch ihr zweites Spiel gewann und die Niederlage ein wenig knapper ausfallen ließ. Die junge Ukrainerin bringt es in der Gesamtbilanz nun auf 7:5-Siege.

BWA: (Doppel) Kellermann-Fischer/Lebid 0:1, Farei/Jersova 1:0; (Einzel) Maryam Farei 0:2, Narine Antonyan 0:2, Aleksandra Jersova 1:1, Anhelina Lebid 2:0.

