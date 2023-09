Beim SV Bommern 05 wirbeln wieder die Damen an der Platte

Witten. Beim SV Bommern wird wieder um Punkte Tischtennis gespielt. Ein munteres Damen-Team belebt die Abteilung und hat sich einiges vorgenommen.

Wann es zuletzt ein Damen-Team in der Tischtennis-Abteilung des SV Bommern 05 gegeben hat, das wussten selbst die Alteingesessenen in der Turnhalle der Brenschenschule nicht so genau. „Das muss über 20 Jahre her sein“, war sich SVB-Dauerbrenner Ralf van Kampen sicher. Jetzt jedenfalls greifen die Frauen beim SVB wieder zum Schläger - und das gleich mit bemerkenswertem Erfolg.

Natürlich hat dieser erste Spieltag in der Bezirksoberliga noch nicht sonderlich viel Aussagekraft, doch die Art und Weise, wie Bommerns neu gegründetes Damen-Team das 9:1 gegen den TTK Anröchte III einfuhr, war schon aller Ehren wert. Ganze acht Sätze gestattete man den Gästen, die an den ersten beiden Positionen durchaus spielstarke Akteurinnen hatten. Doch am Ende gab lediglich Heike Schmalstieg nach einer umkämpften Fünf-Satz-Partie gegen Rosanna Levenig einen Zähler ab.

Auftaktsieg für SV Bommern 05 fällt sehr deutlich aus

Ansonsten machte diese SVB-Premiere durchaus Lust auf mehr. Eine Fortsetzung könnte es schon am Samstag (16.30 Uhr) beim Hammer SC geben, der zum Auftakt nur ein 5:5 gegen den SV BW Eickelborn holte. Dass im Aufgebot der Bommeraner Frauen viel Qualität stecken würde, das war ohnehin vorher schon klar. Denn vom ehemaligen Verbandsligisten Post SV Castrop-Rauxel kamen mit Margarethe Bath, Stefanie Flachmann oder Sabine Brückner gleich mehrere Akteurinnen zum SVB, die ihr Können schon auf anderer Ebene unter Beweis gestellt haben.

Sie hat die Neugründung eines Damen-Teams beim SV Bommern 05 mit auf den Weg gebracht: Stefanie Flachmann (zuletzt beim Post SV Castrop-Rauxel am Ball). Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Als es für uns in Castrop nicht mehr weiterging, lag dieser Wechsel einfach nahe. Ich selbst wohne ja auch in Bommern, habe es jetzt nicht mehr weit zur Halle“, sagte Margarethe Bath. „Wir verstehen uns untereinander einfach sehr gut, das Mannschaftsgefüge auch von der Altersstruktur her passt“, so die 39-Jährige, die gegen Anröchte drei glatte Einzelsiege feierte. An Position eins geführt beim SV Bommern wird zudem Barbara Pernack (von den TTF Bönen gewechselt), die bald ihr erstes Kind erwartet, aber wohl schon in der Rückserie dann ein Comeback feiern könnte. Wie einige andere aus ihrem Team hat sie zuvor auch jahrelang für die DJK BW Annen gespielt, u. a. in der Regionalliga ihre Meriten erworben.

Auch mit einem Herren-Team ist der SVB nun wieder vertreten

„Wir wollen in erster Linie weiter aus Spaß am Tischtennis zusammen spielen und genießen es in dieser Gemeinschaft“, sagt Stefanie Flachmann, die die Renaissance eines Damen-Teams in der kleinen Brenschenhalle mit auf den Weg brachte. Der SV Bommern 05, der vor einigen Jahren noch mit den Männern in der Oberliga erfolgreich unterwegs war, hat zudem auch noch ein Team in der 3. Bezirksklasse der Herren gemeldet. Dort beginnt die Saison erst am 20. September (in Hiddinghausen).

