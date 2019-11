Limburg. In der 3. Tischtennis-Bundesliga setzt sich die Negativserie der Damen von Blau-Weiß Annen auch in Limburg fort. Eine Punktegarantin ist zu wenig.

Eine weitere Niederlage mussten die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen einstecken. Beim TTC G.-W. Staffel unterlag der Drittliga-Aufsteiger glatt mit 2:6.

Allein Oxana Fadeeva war den starken Gastgeberinnen gewachsen, zeigte ihre bislang besten Auftritte in dieser Saison. Zum Auftakt im Doppel allerdings hatte auch die mehrfache Europameisterin Pech, verlor an der Seite von Nachwuchsspielerin Jennifer Jäger zwei der drei Sätze gegen das Limburger Top-Duo Michajlova/Papadimitriou erst knapp in der Verlängerung. Ingrida Preidziute und Natalia Zherebina war immerhin ein Satzgewinn vergönnt.

Zherebina weiterhin nicht vom Glück verfolgt

Fadeeva trumpfte dann im Einzel gegen die Griechin Papadimitriou auf, ließ überhaupt nichts anbrennen - 3:0. Doch auch die vage Hoffnung, dass im unteren Paarkreuz eventuell etwas drin sein könnte für die BWA-Damen, stellte sich als Trugschluss heraus. Immerhin war Natalia Zherebina bei ihrer Vier-Satz-Niederlage nah dran. Nach Oxana Fadeevas zweitem Sieg war dann durch Preidziutes neuerliche 0:3-Niederlage die Partie endgültig vorüber.

BWA: (Doppel) Preidziute/Zherebina 0:1, Fadeeva/Jäger 0:1; (Einzel) Oxana Fadeeva 2:0, Ingrida Preidziute 0:2, Natalia Zherebina 0:1, Jennifer Jäger 0:1.