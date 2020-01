BCC Witten peilt beim Aufsteiger BC Nied einen Sieg an

Zum Abschluss der Hinrunde in der Dreiband-Bundesliga müssen die Queue-Artisten vom BCC Witten am Samstag (14 Uhr) beim hessischen Aufsteiger BC Nied antreten. Eigentlich eine lösbare Aufgabe für das Team um den ehemaligen Deutschen Meister Ronny Lindemann. Auch die Zweitvertretung des BCC ist am Wochenende im Einsatz - und das an den eigenen Tischen sogar gleich doppelt.

Dave Christiani will mit seinem BCC Witten einen Sieg einfahren. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Beim Tabellenvorletzten vor den Toren von Frankfurt hoffen die Wittener Bundesliga-Cracks auf einen Sieg - es wäre der vierte in der laufenden Saison. Am ersten Brett wird der Niederländer Dave Christiani für den BCC spielen. Dahinter folgen Ronny Lindemann, Murat Gökmen und Volker Baten. Sollte es den Ruhrstädtern wirklich gelingen, in Hessen die drei Punkte zu entführen, stehen die Aussichten gar nicht so schlecht, in der Rückrunde noch ins Rennen um die ersten drei Plätze eingreifen zu können.

Zweitliga-Team des BCC Witten bislang mit prima Bilanz

Auch in der 2. Bundesliga wird wieder gespielt. Der BCC Witten II hat zweimal Heimrecht. Das Team mit Fabian Blondeel, Edgar Bettzieche, Simon Blondeel und Berkutay Göncüoglu möchte dem bisherigen Saisonverlauf weitere gute Ergebnisse hinzufügen, was durchaus im Bereich des Möglichen ist. Am Samstag geht es ab 14 Uhr gegen den BC Fuhlenbrock aus Bottrop, am Sonntag ist der BC GT Buer ab 11 Uhr zu Gast. Um etwas Zählbares mitzunehmen, muss eine gute Mannschaftsleistung her.

Dabei wird es am Samstag gegen Fuhlenbrock wohl etwas einfach sein zu punkten als tags darauf gegen Buer, das in seinen Reihen mit Stefan Galla einen ehemaligen BCC-Akteur hat. Die Wittener sind jedenfalls hochmotiviert, den fünften Platz zu verteidigen.