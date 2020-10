BCC Witten: Keine Reisen in Risikogebiete

Witten. Dreiband-Bundesligist BCC Witten muss am kommenden Wochenende nicht in Stuttgart und München antreten - beide Städte sind Risikogebiete.

In der Dreiband-Bundesliga hat die Deutsche Billard-Union (DBU) die Entscheidung gefällt, dass die Begegnungen des kommenden Wochenendes in ausgewiesenen Risikogebieten der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden. Dies betrifft auch die Partien des BCC Witten.

So wären die Crengeldanzer am Samstag zunächst zum BC Stuttgart gereist und hätten dann am Sonntag beim BC München antreten müssen. Momentan ist angedacht, dass man diese Spiele im kommenden Jahr am 15. und 16. Mai nachholt.

Die Spiele der 2. Bundesliga in NRW können allerdings stattfinden. Demzufolge wird der BCC Witten II am Samstag (14 Uhr) gegen die BG Hamburg und am Sonntag (11 Uhr) gegen den SCB Langendamm im Spiellokal an der Annenstraße antreten. Fabian und Simon Blondeel, Edgar Bettzieche und Berkutay Göncüoglu wollen in diesen Spielen unbedingt punkten, um die bisher magere Bilanz der Saison - mit einem Sieg und drei Niederlagen - entscheidend zu verbessern.

