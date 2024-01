BCC Witten holt wichtigen Zweifach-Erfolg im NRW-Duell

Velbert/Witten Die Dreiband-Asse des Bundesligisten BCC Witten haben sich zweimal gegen den BSV Velbert durchgesetzt. Wer dabei die Top-Resultate lieferte.

Zweimal gegen den BSV Velbert - und zweimal ein Sieg für den BCC Witten: In der Dreiband-Bundesliga hat das Team aus der Ruhrstadt wichtige Punkte gesammelt und durch dominante Auftritte in diesen NRW-Duellen einen kräftigen Sprung nach vorn in der Tabelle gemacht.

Sowohl auf den eigenen Tischen als auch tags darauf in Velbert behielt der BCC Witten in Bestbesetzung mit 6:2 die Oberhand, ist nun erster Verfolger des Spitzenreiters BC Weywiesen aus Bottrop. Maßgeblich verantwortlich für die Erfolge waren die soliden Leistungen der Wittener Akteure, bei denen sich sowohl der Däne Jacob Haack-Sörensen als auch der Niederländer Dave Christiani gleich zweimal als Sieger feiern lassen konnten.

Wittens Haack-Sörensen und Lindemann glänzen mit je einer Elf-Punkte-Serie

Am Samstag in Witten begann es an Brett vier sehr unglücklich für Murat Gökmen. Knapp mit 38:40 unterlag er Torsten Anders in 37 Aufnahmen. Am dritten Brett sorgte Dave Christiani für den Ausgleich mit einem 40:21 in 30 Aufnahmen gegen Tom Löwe. Jetzt mussten an den beiden oberen Positionen Siege her, um noch den Gesamterfolg zu sichern. Es begann aber in beiden Begegnungen schlecht für den BCC. Am zweiten Brett lag Jacob Haack-Sörensen gegen den Niederländer Barry van Beers nach 13 Aufnahmen mit 5:22 zurück. Doch dann machte der Däne sich mit einer Serie von elf Punkten an die Verfolgung. Danach gab es eine Demonstration der Spielstärke des Dänen, der ungefährdet mit 50:35 in 33 Aufnahmen gewann.

Am Spitzenbrett hatte es Ronny Lindemann mit dem niederländischen Weltklassemann Jean-Paul de Bruijn zu tun. Lindemann geriet schnell ins Hintertreffen, nach 18 Aufnahmen hieß es 24:40. Der Wittener aber startete ebenso eine Elf-Punkte-Serie. De Bruijn schien beeindruckt und verfehlte den nächsten Punkt. Mit weiteren sechs Zählern überholte ihn Lindemann, der sich nach 27 Aufnahmen ein 50:46 gutschreiben lassen konnte.

Am Sonntag in Velbert revanchierte sich Murat Gökmen gegen Torsten Anders, gewann glatt mit 40:29 (35 Aufnahmen). Erneut klarer Sieger gegen Tom Löwe war Dave Christiani. Mit 40:25 in 29 Aufnahmen gingen die Punkte an den BCC. Für den Sieg des BCC sorgte der Däne Haack-Sörensen, der abermals van Beers bezwang (50:43/33). Ronny Lindemann schließlich konnte die Energieleistung des Vortags am ersten Brett nicht wiederholen. In einer weit weniger hochklassigen Partie zog er gegen Jean-Paul de Bruijn mit 46:50 in 41 Aufnahmen den Kürzeren. Die Wittener sind somit nun Zweiter in der Dreiband-Bundesliga.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten