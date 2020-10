BCC Witten hat Spitzenreiter Elversberg zu Gast

In der Dreiband-Bundesliga ist der BCC Witten glänzend gestartet. Aus den Partien in Berlin und Magdeburg brachten Ronny Lindemann und Co. einen Sieg und ein Remis mit. Beste Voraussetzungen, um auch in den ersten Heimspielen an diesem Wochenende den Trend fortzusetzen.

Am Samstag (14 Uhr, Annenstraße 120) ist der aktuelle Tabellenführer BC Elversberg zu Gast und am Sonntag (11 Uhr) geht es an gleicher Stelle gegen den BC St. Wendel. Wie die Gäste in Coronazeiten in der Ruhrstadt antreten werden, ist derzeit völlig ungewiss. Fest steht allerdings,wie das Team des BCC aussehen wird.

Zweitliga-Team des BCC Witten in Merklinde und Gelsenkirchen-Buer

Am Samstag spielen die Crengeldanzer in Bestbesetzung, denn der Däne Jacob Haack-Sörensen und der Niederländer Dave Christiani stehen zur Verfügung. Dazu kommen die bewährten deutschen Kräfte Ronny Lindemann und Mu-rat Gökmen. Am Sonntag dann wird Dave Christiani durch den Belgier Kenny Miatton ersetzt, da der Niederländer in seinem Heimatland spielen muss. Es scheint also gute Aussichten für den BCC zu geben, ein erfolgreiches Wochenende absolvieren zu können.

Der BCC Witten II muss in der 2. Dreiband-Bundesliga zweimal auswärts ‘ran. Am Samstag (14 Uhr) geht es zum ABC Merklinde, am Sonntag (11 Uhr) zum BC GT Buer. Nach dem mit zwei Niederlagen recht bescheidenen Saisonstart müssen nun unbedingt Punkte her. Fabian und Simon Blondeel, Edgar Bettzieche und Berkutay Göncüoglu werden sicher alles tun, um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen.