Der BCC Witten behält in beiden Heimspielen die Oberhand und rückt immer näher an die Medaillenränge der Bundesliga.

Witten. Mit zwei Heimsiegen gegen Höntrop und Bottrop hat der Dreiband-Bundesligist BCC Witten seine gesteckten Ziele erreicht. Die zweite Mannschaft holte eine Liga tiefer einen Sieg in Hamburg, verlor dann aber in Langendamm.

Mit dem Aufsteiger Höntrop hatte das BCC-Quartett am Samstag keine Probleme. Volker Baten setzte sich am vierten Brett klar mit 40:21 in 38 Aufnahmen gegen Matthias Meske durch. Am dritten Brett zeigte der Deutsche Vizemeister Ronny Lindemann die beste Leistung des Abends.

Nur ganze 19 Aufnahmen benötigte er, um seine Partie gegen Kersten Reinartz mit 40:22 zu gewinnen. An Brett zwei feierte der Niederländer Dave Christiani endlich seinen ersten Sieg für den BCC. Er bezwang den Belgier Martin Spoormans mit 40:22 in 28 Aufnahmen. Auch der Däne Jacob Haack-Sörensen gewann am ersten Brett gegen den Niederländer John Tijssens völlig ungefährdet mit 40:26 (in 33).

Tags darauf gegen Bottrop wurden erst die Partien am vierten und zweiten Brett gespielt. Volker Baten setzte sich an vier gegen Tobias Bouerdick mit 40:37 (in 45) durch. Am zweiten Brett hatte es Ronny Lindemann mit dem Ex-Weltmeister und jetzigen Bundestrainer Christian Rudolph zu tun. Lindemann wehrte sich tapfer, aber unterlag dann doch mit 35:40 in 26 Aufnahmen.

Weltklasse an Brett eins

Nun entwickelte sich ein echter Krimi. Am dritten Brett lagen Murat Gökmen und Tom Löwe immer Kopf an Kopf, doch Gökmen brachte denkbar knapp mit 40-39 in 30 Aufnahmen die Punkte auf das Konto des BCC. Weltklasse bekamen die Zuschauer am ersten Brett geboten. Es sah zunächst so aus, als sollte Jacob Haack-Sörensen seinem niederländischen Gegner Jean van Erp nicht die Spur einer Chance lassen.

Nach 14 Aufnahmen führte er 33:19. Doch dann gelang van Erp eine Serie von zehn Punkten, und er war bis auf vier Punkte herangekommen. Der beeindruckte Däne produzierte in den nächsten beiden Aufnahmen zwei Fehlversuche, sicherte dem BCC dann aber doch mit 40:36 (in 19) den 6:2-Erfolg .

Sieg und Niederlage fü BCC Witten II in der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga erwischte der BCC Witten II in Hamburg einen guten Start. Am vierten Brett setzte Berkutay Göncüoglu sich in 58 Aufnahmen 40-36 durch. Auch Simon Blondeel war am dritten Brett mit 40-30 (in 44) erfolgreich. Edgar Bettzieche am zweiten Brett ging mit 23:40 (in 48) unter. Doch am ersten Brett behielt Fabian Blondeel seine weiße Weste und machte mit 40:37 (in 41) den 6:2-Sieg perfekt.

Beim SCB Langendamm hatte der BCC weniger Glück. Nur Berkutay Göncüoglu am vierten Brett war mit 40-37 in 56 Aufnahmen Sieger seiner Partie. Simon Blondeel unterlag am dritten Brett mit 35:40 Edgar Bettzieche musste sich am zweiten Brett mit 33-40 in 38 Aufnahmen geschlagen geben. Und dann erwischte es auch Fabian Blondeel mit 39:40 in 53 Aufnahmen am ersten Brett.