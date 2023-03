BCC Witten chancenlos im Saarland, Reserve zittert trotz 8:0

Witten. Das Bundesliga-Quartett des BCC Witten kommt ohne Punkt aus dem Saarland wieder. Wie die „Zweite“ den erhofften Befreiungsschlag verpasst.

Das war kein sonderlich erfolgreiches Wochenende für die Billard-Asse des BCC Witten. Das Bundesliga-Quartett brachte von seiner Reise ins Saarland zwei Niederlagen mit, die Zweitvertretung schaffte zumindest einen glatten Sieg daheim, bleibt aber im Tabellenkeller.

Bundesliga, Dreiband

BC St. Wendel - BCC Witten 6:2. Mit einer Niederlage von Ersatzmann Berkutay Göncüoglu am vierten Brett ging es los. Er unterlag mit 37:40 in 42 Aufnahmen gegen Daniel Schwerdtfeger. Volker Baten holte mit 40:26 in 32 Aufnahmen gegen Lutz Schwab den einzigen Sieg für den BCC Witten. Am zweiten Brett geriet Murat Gökmen gegen Jerome Barbeillon völlig unter die Räder. Nach nur 20 Aufnahmen gingen hier die Punkte mit 50:21 an den stark spielenden Franzosen.

Der Schwede Michael Nilsson hatte es am Spitzenbrett mit dem Niederländer Dick Jaspers, der Nummer eins der Weltrangliste, zu tun. Nilsson verkaufte sich sehr gut und zog dennoch gegen den fulminant aufspielenden Jaspers in nur 18 Aufnahmen mit 40:50 den Kürzeren.

BC Elversberg - BCC Witten 6:2. Tags darauf überraschte Berkutay Göncüoglu gegen Lukas Stamm mit einem 40:34 (54). Da keimte ein wenig Hoffnung beim BCC-Quartett auf, die dann aber bitter enttäuscht wurde. Keiner der Stammkräfte des BCC wusste zu überzeugen. Volker Baten verlor mit 32:40 (32) gegen Klaus Bosel. Das gebrauchte Wochenende endete für Murat Gökmen mit einer 36:50-Niederlage (36) gegen den Franzosen Pierre Soumagne.

Auch der favorisierte Michael Nilsson kam auf keinen grünen Zweig beim 43:50 (31) gegen den Belgier Jef Philipoom. Am 29. und 30. April bestreitet der BCC die beiden letzten Spiele der Saison in Witten. Man kann dann gegen den BC „International“ Berlin und den BC Magdeburg wieder in Bestbesetzung antreten - auch Ronny Lindemann ist dann nach seiner Sperre wieder dabei.

2. Bundesliga, Dreiband

BCC Witten II - BC Regensburg 0:8. Eigentlich wollten die Wittener am Wochenende das Abstiegsgespenst vertreiben. Doch das ging gegen Regensburg schon mal in die Hose. Am vierten Brett hatte Kadir Kavak gegen Roman Bachmaier nicht die Spur einer Chance (17:40/41). Nicht viel besser erging es Edgar Bettzieche gegen den Österreicher Manfred Müller (24:40/38). Simon Blondeel spielte eine ganz unglückliche Partie gegen Tay-Dien Truong, verlor mit 27:40 (35) Aufnahmen. Fabian Blondeel wehrte sich gegen den zweiten Österreicher der Gäste, dennoch siegte Herbert Szivacz mit 40:37 (39).



BCC Witten II - BC Großrosseln 8:0. Immerhin glückte gegen die Saarländer ein klarer Erfolg, weil man den großartig spielenden Niederländer Stefan Lenting wieder zur Verfügung hatte. Edgar Bettzieche setzte sich zunächst gegen Armin Egner mit 40:34 (52) durch. Ebenfalls 52 Aufnahmen benötigte Simon Blondeel beim 40:32 gegen Joachim Bohrer. In nur 25 Aufnahmen und mit einer Höchstserie von zwölf Punkten wusste Stefan Lenting beim 40:20 gegen Jürgen Klein zu überzeugen. Fabian Blondeel machte mit einem hart erkämpften 40:38 (48) gegen Lars Günter den Deckel drauf.

