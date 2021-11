BCC Witten: Bayrisches Wochenende in Top-Besetzung

Der Niederländer Stefan Lenting geht am Wochenende in den beiden schwierigen Partien für den BCC Witten II an den Tisch.

Witten. Mit zwei ihrer ausländischen Asse reisen die Dreiband-Sportler des BCC Witten nach Bayern. Die Zweitliga-Reserve hat den Tabellenführer zu Gast.

In der Dreiband-Bundesliga reist der BCC Witten an diesem Wochenende zum ATSV Erlangen (Sa., 14 Uhr) und zum BC München (So., 11 Uhr). Zwei durchaus lösbare Aufgaben für den ehemaligen Deutschen Meister, zumal die Wittener in Bestbesetzung nach Bayern fahren.

Der BCC schickt sowohl den Dänen Jacob Haack-Sörensen als auch Dave Christiani (Niederlande) in die Duelle mit den beiden Kontrahenten aus dem Süden. Haack-Sörensen übernimmt Position eins, während Christiani an Position drei spielen wird. Brett zwei hat Ronny Lindemann inne, dazu spielt Murat Gökmen für die Ruhrstädter.

Lenting führt das Zweitliga-Quartett an

Sollten beide Spiele gewonnen werden, würde der BCC klar Anschluss an die Tabellenspitze finden. Auf dem Papier gelten alle Wittener Spieler in ihren Begegnungen als Favoriten. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn nur mit guten Leistungen kann man in Erlangen und München einer Enttäuschung entgehen.

Für den BCC Witten II kommt es in der 2. Bundesliga am Wochenende zu zwei Heimspielen gegen Tabellenführer BC Frankfurt-Nied (Sa., 11 Uhr) und den Bergisch-Gladbacher BC (So., 11 Uhr). Dabei stehen die Chancen für die Hausherren nominell recht gut, denn sie können u. a. auf den Niederländer Stefan Lenting bauen. Gemeinsam mit Fabian und Simon Blondeel sowie mit Edgar Bettzieche bildet er das BCC-Quartett, das sich der Mammutaufgabe gegen zwei starke Gegner stellen wird. Wie die Gastmannschaften kommen werden, hängt auch von deren Impfstatus ab. Der nach vier Partien noch sieglose BCC muss sich überraschen lassen, wer ihn da jeweils erwartet.

