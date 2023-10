Bann ist gebrochen: Siebter Matchball von BW Annen sitzt

Witten. Im Kellerduell schaffen BW Annens Volleyballfrauen den erhofften Befreiungsschlag. Warum das Urban-Team aktuell eine schwierige Zeit durchmacht.

Welch ein Nervenkrimi: Sechs Matchbälle vergaben die Verbandsliga-Volleyballerinnen der DJK BW Annen, ehe sie den siebten an der Zahl zum umjubelten 3:0-Sieg (25:20, 25:23, 31:29) über den SC Hennen II verwandelten. Es war im fünften Spiel der erste Erfolg für die Blau-Weißen – und ein enorm wichtiger dazu, weil er in einem Kellerduell gelang.

„Angesichts unserer schwierigen Personalsituation ist das ein Top-Ergebnis“, freute sich Annens Trainer Thomas Urban. Ausgerechnet vor diesem wichtigen Spiel war die Personaldecke der Blau-Weißen extrem dünn geworden: Dass Sommer-Neuzugang Roxana Sodtke wegen Urlaubs fehlte, war lange klar. Doch kurzfristig fiel noch Henrike Fischer aus, und die angeschlagene Isabel Bentin konnte allenfalls sporadisch eingesetzt werden.

Dritter Satz wird zum regelrechten Krimi für BW Annen

Angefeuert von zahlreichen Zuschauern lieferten sich die beiden bis dato sieglosen Teams in der Viehmarkthalle ein umkämpftes Spiel. In dem hatten die Annenerinnen zahlreiche Höhen und Tiefen durchzumachen: Immer wieder hatten sie überzeugende Phasen, in denen ihnen Punkte-Serien gelangen. Die wurden jedoch regelmäßig durch Schwäche-Perioden unterbrochen, in denen ihnen reihenweise einfache Fehler unterliefen.

Spannung pur herrschte in der Schlussphase des dritten Satzes: Da gelang es den Blau-Weißen zunächst, einen 16:20-Rückstand aufzuholen. Und ab dem 24:24 wurde es ein regelrechter Nervenkrimi für die BWA-Damen. Als sie Matchball Nummer sieben verwandelt hatten, tanzte eine jubelnde Annener Spielerinnen-Traube ausgelassen übers Spielfeld. Auch mit dem nötigen Quäntchen Glück war ihnen dieser wichtige Erfolg gelungen.



BWA: Isabel Bentin, Hannah Böde, Julia Diedrichsmeier, Anne Korbmacher, Jenny Lesch, Leni Markowski, Lena Russak, Astrid Seifert, Jana Wagener, Jenny Wodrich.

