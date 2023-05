Bahnstaffeltag: BW Annen sprintet mehrmals aufs Treppchen

Witten. Der Bahnstaffeltag der DJK Blau-Weiß Annen erlebt im Wullenstadion seine 68. Auflage. Die Gastgeber freuen sich über 290 Läuferinnen und Läufer.

Bereits zum 68. Mal fand der Leichtathletik-Bahnstaffeltag der DJK BW Annen im Wullenstadion statt – dieses Jahr mit sehr guter Beteiligung: insgesamt 100 Staffeln mit 290 Läuferinnen und Läufern waren gemeldet, davon etwa ein Drittel vom TV Wattenscheid 01, der oft gleich mehrere Staffeln pro Altersklasse ins Rennen schickte.

Weitere Staffeln kamen am Sonntag aus Dortmund, Bochum, Schwerte, Wuppertal und vom Nachbarclub TuS Stockum – viel Konkurrenz für die zahlreichen Läuferinnen und Läufer der ausrichtenden DJK BW Annen. Trotzdem konnten einige gute Platzierungen erzielt werden. So kam die 3 x 800-Meter-Staffel der U-10-Mädchen mit Jana Nöcker, Mia Urbe und Marlene Lutter auf Rang vier von neun teilnehmenden Staffeln.

U 16: Die viermal 100-Meter-Staffeln der DJK BW Annen werden jeweils Zweite

Auch in der U12 konnten sich Dana Pawlitza, Nele Schröder, Mila Jerosch und Lea Polascheck über 4 x 50 Meter über Rang vier (von elf Staffeln) freuen. In der 3 x 800-m-Staffel belegte die DJK sogar den dritten (Nele Rodewig, Mia Wassermann, Dana Pawlitza) und vierten Rang (Mila Jerosch, Lina Dressel, Nele Schröder). Die 4 x 100-m-Staffel der U-16-Jungen wurde nach der Disqualifikation der LG Olympia Dortmund mit 51,44 Sekunden Zweiter. Hier liefen Sören Rotholz, Ole Schulte Mesum, Lennard Plescher und Gregor Brink. Nele Grunwald, Mia Eckartz, Katharina Brink und Pia Wedig liefen dieselbe Strecke in 57,09 Sekunden und wurden ebenfalls Zweite.

Die 4 x 100-Meter der W-40-Seniorinnen lief mit Tania Kranz, Anne Rodewig, Christiane Linden und Martina Netz mit guten 60,75 Sekunden auf Platz drei in der Frauenwertung.

Mia Eckartz, Michelle Müller und die erst 14-jährige Acely Uzunçelebi auf Rang drei

Ein besonderes Highlight jedes Staffeltages war einmal mehr die 8 x 200-m-Vereinsstaffel, in der männlich und weiblich und nach verschiedenen Altersklassen gemischt wird. Hier konnten sich die Blau-Weißen Rang drei unter sechs teilnehmenden Staffeln sichern.

Im Anschluss an den DJK-Bahnstaffeltag fanden dann im Wullenstadion noch die NRW-Langstaffelmeisterschaften statt. Hier standen 4 x 400 Meter und 3 x 800 bzw. 1000 Meter auf dem Programm. Mit insgesamt nur 28 Staffeln war die Teilnehmerzahl eher gering. Von Blau-Weiß Annen ging nur die 3 x 800-m-Staffel der Frauen an den Start. Mia Eckartz, Michelle Müller und die erst 14-jährige Acely Uzunçelebi wurden Dritte in 8:21,72 Minuten.

