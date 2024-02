Bommerns Kai Ferber (grünes Trikot) im Spiel der Handball-Oberliga TuS Bommern gegen die SG Menden Sauerlandwölfe in der Sporthalle am Bommerfelder Ring in Witten am 25.02.24. Foto: Biene Hagel/FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Biene Hagel