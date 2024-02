Witten. Drittliga-Damen haben am Samstag den VfL Kellinghusen zu Gast. Gegen das Team aus dem Norden gewann man in der Hinrunde ganz deutlich.

Schafft die DJK Blau-Weiß Annen den Sprung zurück auf Platz eins in der 3. Damen-Bundesliga? Am Samstag (14 Uhr, Forum der Holzkamp-Gesamtschule) sind die Wittenerinnen zumindest der klare Favorit gegen den VfL Kellinghusen.

Selbst wenn die BWA-Damen erneut nicht in bester Besetzung hätten antreten können, wären sie gegen den Tabellensiebten aus Schleswig-Holstein klarer Favorit. Immerhin gab’s schon in der Hinserie einen glatten 6:1-Erfolg für das Annener Quartett. Und damals trat man ohne seine etatmäßige Nummer eins, die Japanerin Aya Umemura, an. Die ist allerdings seit Mitte der Woche zurück von ihrem beruflichen Trip zur Team-Weltmeisterschaft in Südkorea. „Daher können wir jetzt mit der besten Mannschaft spielen“, freut sich Teammanager Paulo Rabaca.

Hinspiel in Schleswig-Holstein ging mit 6:1 glatt an Blau-Weiß Annen

Den Gegner aus Kellinghusen (7.; 8:12-Punkte), der am Sonntag auf seiner NRW-Exkursion auch noch beim SV DJK Holzbüttgen anzutreten hat, werde man trotz der klaren Tabellenkonstellation auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Die Wittenerinnen haben in dieser Saison erst ein Spiel verloren, zeigten sich zuletzt sehr stabil. Und in der Vorwoche gelang ja ohne sogar Umemura gegen Borussia Düsseldorf ein ganz überlegener 6:0-Triumph.

Der bislang ärgste Annener Widersacher in der 3. Liga sind nach wie vor die momentan führenden Füchse aus Berlin (21:5-Punkte), bei denen sich die Frauen aus der Ruhrstadt am 2. März ja auch noch zu beweisen haben. Die Hauptstädterinnen haben an diesem Wochenende aber spielfrei, somit könnte BWA im Falle eines Heimsieges wieder auf Platz eins springen, läge dann in Sachen Minuspunkte um zwei Zähler besser als die Füchsinnen. Auf dem Weg zum erhofften Wiederaufstieg dürfen sich die Wittenerinnen aber keineswegs einen Patzer gegen einen Außenseiter wie Kellinghusen leisten.

Ausblick auf die Partien der übrigen BWA-Teams:

In der Damen-Regionalliga ist die viertplatzierte DJK BW Annen II am Sonntag (15.30 Uhr) wohl nur Außenseiter beim Liga-Zweiten TTC Salmünster, der sich selbst bei nur zwei Zählern Rückstand auf den Niestetal noch Titelchancen ausrechnet.

Nach der enttäuschenden Vorstellung der Damen-Drittvertretung von BW Annen beim 4:6 gegen den TTV Lage sind die Wittenerinnen nun in der Verbandsliga wieder unter Zugzwang in der unteren Tabellenhälfte. Am Samstag (18.30 Uhr) ist man zu Gast beim TTC MJK Herten (3.; 14:12-Punkte).

Die Verbandsliga-Herren von Blau-Weiß Annen haben durch den 9:0-Kantersieg gegen Abstiegskandidat DJK Eintracht Eitorf vorerst ein wenig Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Am besten wäre allerdings, am Samstag (18.30 Uhr) beim Drittletzten der Staffel, dem TV Delbrück II in Köln, einen weiteren Sieg nachzulegen. Dann hätte das Annener Team von Klaus Hellmann und Co. ein ausgeglichenes Punktekonto, könnte sich absetzen von der bedrohten Region.

