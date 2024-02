Witten. Bei der BG TVO/TV Jahn II kassierten die Ruhrstädter eine vermeidbare Niederlage. Die SG-Damen treffen auf noch ungeschlagenen Spitzenreiter.

Vor dem Spiel gegen die BG TV Olpe/Jahn Siegen II macht Luis Runge, Trainer der SG Witten Baskets, eine klare Ansage in Richtung der Gäste und will sich am Samstagabend die verlorenen Punkte aus dem Hinspiel zurückholen. Die Frauen wollen den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Ruhrpott Baskets aus Herne zumindest etwas ärgern.

Landesliga, Herren

SG Witten Baskets - BG TVO/TV Jahn II (Sa., 19 Uhr, Viehmarkthalle). Die Baskets stehen momentan auf dem vierten Rang, und die Gäste sind das einzige Team, das den Wittenern diesen Rang mit nur einem Sieg streitig machen können. Das Hinspiel bestritten die Wittener noch mit einem knappen Kader und Luis Runge musste selbst eingreifen: „Das war die einzige Niederlage in dieser Saison, die völlig unnötig war. Wir sind damals mit einem knappen Kader angetreten, sonst wäre das auch noch anders ausgegangen.“

Wittens Trainer Runge hat die Mannschaft bestens auf die Zonendeckung vorbereitet

Die Gäste werden mit einer 3-2-Zone spielen, weiß der Wittener Trainer: „Wir haben aber nicht nur deshalb in den letzten Wochen trainiert, wie man so eine Zone ausspielt. Ich hoffe, dass sich das auszahlt.“ Bis auf Jens Badziong und den schwer verletzten Michael Piecha sind die Wittener komplett.

Landesliga, Damen

SG Witten Baskets - Ruhrpott Baskets Herne (Sa., 17 Uhr, Viehmarkthalle). Die Bilanz des Tabellenführers ist eindeutig. Die Hernerinnen gewannen alle zwölf Spiele und haben den Aufstieg fast schon sicher. In den letzten Wochen haben sich die Wittenerinnen aber wieder an ihre Normalform herangekämpft und gehören als Dritter wieder zu den Top-Mannschaften.

Mirja Schipper kehrt wieder ins Wittener Team zurück

Daher hat sich Trainerin Anna Kampschulte auch vorgenommen, die Herner Frauen etwas zu ärgern und sie in Bedrängnis zu bringen: „Mirja Schipper kommt auch nach ihrer Verletzungspause wieder zurück. Leider fehlen aber Maike Stemmer und Felicitas Malu.“

