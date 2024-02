Witten. Team von Trainerin Julia Lewe erwartet am Sonntag gegen das Spitzenteam aus dem Sauerland eine viel bessere Einstellung.

Die derbe 24:35-Niederlage zuletzt beim Lüner SV ist beim ETSV Witten auch in dieser Woche noch einmal Thema gewesen. Nun steht mit der DJK SG Bösperde eine weitere Spitzenmannschaft auf dem Plan, und in der Kreissporthalle (Sonntag, 16 Uhr) will Trainerin Julia Lewe natürlich eine deutlich bessere Leistung sehen.