Herne. Bei den NRW-Meisterschaften zeigt der SUA-Nachwuchs erneut seine Klasse. Vor allem ein Kämpfer lässt seine Konkurrenten alt aussehen.

Ehe es ab Mitte März wieder an die Mannschafts-Wettbewerbe (von der Bundesliga abwärts) geht, stehen für die Judoka der Sport-Union Annen derzeit einige wichtige Einzelturniere auf dem Terminplan. Zuletzt waren die U-18- und U-21-Junioren der Wittener bei der Landesmeisterschaft in Herne gefordert und lieferten dort starke Leistungen ab, die mit einigen Medaillengewinnen belohnt wurden.

Bei den U-18-Junioren war SUA-Trainer Stefan Oldenburg beeindruckt von der starken Leistung von Youngster Kiran Pawellek. In seinem ersten Jahr in dieser Altersklasse zeigte er sich völlig unbeschwert, überraschte mit guten Auftritten und holte sich im Reigen der 46-kg-Kämpfer unangefochten Platz eins und somit sein Ticket zur DM in Leipzig (2./3. März). „Kiran hatte schon bei Turnieren zuvor richtig gut gekämpft, er hat einen großen Sprung gemacht in letzter Zeit“, so Oldenburg über den Landesmeister, der das Finale in nur 59 Sekunden für sich entschied.

Annens Tabea Feldhaus liefert in Herne als Dritte starke Leistung ab

Ebenso unangefochten auf dem obersten Podest landete in Herne Annens Jan Libuda. In der Klasse bis 81 Kilogramm war er allerdings als großer Favorit ins Rennen gegangen und rechtfertigte diese Einschätzung von Beginn an. Teilweise benötigte Libuda nur wenige Sekunden, um den Sieg davonzutragen. „Im Finale hatte er einen unbequemen Gegner, hat es aber auch da richtig souverän gemacht“, lobte der SUA-Coach nach dem Sieg gegen Maxim Belender (SSF Bonn).

Mehr zum Wittener Sport

Für Liev Kämmers (-60 kg) und Tariyel Ahmadov (-55 kg) von der SU Annen gab es keine Medaille, sondern diesmal die Plätze fünf und sieben. Bei den Juniorinnen ging Tabea Feldhaus für die Sport-Union auf die Matte, holte sich in der Klasse bis 63 Kilogramm die Bronzemedaille - und das bei einem 20-köpfigen Starterfeld. „Sie hat nur ihr Viertelfinale gegen eine starke Kämpferin aus Leverkusen verloren, ansonsten alles vorzeitig für sich entschieden per Ippon“, so Oldenburg. Bereits gesetzt für die DM ist Annens Klara Erten (-52 kg).

Unglückliche Niederlage nach epischem „Golden Score“ für Falk Hobein

Auch bei den U-21-Junioren gab es Medaillen für die SU Annen - und das sogar doppelt in der gleichen Gewichtsklasse. Im 66-kg-Limit holte sich Bent Sachse in eindrucksvoller Manier den Landesmeistertitel, gewann alle seine Duelle vorzeitig. Im Finale gewann er gegen Marc Ivtchenko von den SSF Bonn in 3:21 Minuten. Auf den Bronzeplatz schaffte es Vereinskollege Falk Hobein, der lediglich das Viertelfinale gegen Ivtchenko im „Golden Score“ nach rund 8:40 Minuten verlor, in der Trostrunde aber alle Kämpfe glatt gewann und nun mit Sachse zur DM nach Frankfurt/Oder reisen wird.

Darüber hinaus gab‘s in Herne Platz fünf für Armen Avetisyan in der 60-kg-Klasse sowie Rang sieben für Kian Kämmers (73 kg).

