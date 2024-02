Witten. Das Wittener Landesliga-Team war Kierspe/Gevelsberg ersatzgeschwächt nicht gewachsen. Erfreuliches gab es aus dem TuS-Lager dennoch.

Ein stark ersatzgeschwächtes Landesliga-Team des TuS Stockum musste zum Auftakt der Saison beim Favoriten TG Kierspe/Gevelsberg eine 166,35:197-Niederlage einstecken. Trainer Jannis Darvish musste dabei auf bewährte Kräfte wie Daniel Davidovich und Max Peddinghaus verzichten. Auch er selbst konnte wegen einer Schulterverletzung seit Wochen nicht trainieren.

Erfreulich war auf Stockumer Seite der Einsatz von Lukas Espeloer, der viele Jahre ausgesetzt und mit den ersten Trainingseinheiten die Herausforderungen an den Geräten wieder angenommen hatte, das junge TuS-Team nun unterstützte. Immerhin zeigten die Gäste gleich am Boden, dass sie durchaus konkurrenzfähig sind. Mit 34,20:34,10 Punkten ging die erste Gerätewertung nach Stockum. Anthony Dorsch holte gute 11,85 Pkt., der 14-jährige Ben Heiler überzeugte mit 9,45 Punkten.

Neue Übung am Seitpferd von Roman Tisetzki wird gleich gut bewertet

Am Seitpferd hielt der TuS ebenfalls mit, hier wartete Roman Tisetzki mit neuer Übung und 9,25 Pkt. auf. Roman Tisetzki (10,50) und Louis Schiller (10,05) sammelten Punkte an den Ringen, die Gerätewertung ging aber an die Gastgeber. Die Wertungen von Anthony Dorsch (10,35) und Louis Schiller (10) langten nicht ganz. Die beiden letzten Geräte, der Barren und das Reck, zeigten auf, wo die körperlichen und altersgemäßen Unterschiede der Teams lagen. Die TuS-Schüler und -Jugendturner waren noch überfordert mit den Anforderungen, die Gastgeber setzten als Ligafavorit ein Zeichen u. a. mit ihren Oberligaturnern.

Hervorzuheben war die Leistung von Anthony Dorsch am Barren mit 9,40 Pkt. und am Reck von Lukas Espeloer mit 9,20 Pkt. Bis zum nächsten Wettkampf gegen den TuS Leopoldshöhe (17. März, Sporthalle Stockum) muss nun im Training hart gearbeitet werden, um konkurrenzfähig zu sein. Sportwart und Trainer Peter Dekowski ist davon überzeugt, dass man durchaus die Messlatte höher anlegen kann.

