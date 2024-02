Witten. Sportlerehrung am Freitagabend in der Husemann-Sporthalle. Attraktives Rahmenprogramm zwischen den Ehrungsblöcken vor erwartet großer Kulisse.

Wittens Beste in Sachen Sport - an diesem Freitag (ab 18.30 Uhr; Einlass 18 Uhr) kommen sie bei der Ehrung durch den Stadtsportverband in der Fritz-Husemann-Sporthalle zu ihrem Recht. „Wir ehren die Sportlerinnen und Sportler für die erbrachten Leistungen in den Jahren 2022 und 2023“, so SSV-Mitarbeiter Thomas Schmidt. Der sich darüber freut, dass die Veranstaltung in diesem Jahr ein wenig größer ausfällt als in der Vergangenheit.

Mehr als 90 Sportlerinnen und Sportler werden am Freitagabend ausgezeichnet - vor großer Kulisse werden sie noch einmal Einblicke in ihre zurückliegenden großen Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene geben. Die Moderation des Abends liegt erstmals in den Händen von Thomas Eigenbrodt und Nina Kahriman, ehemals selbst erfolgreich im Ringen beim KSV Witten 07. „Unser Anliegen war es, die Sportlerehrung mit einem noch größeren Rahmen in die Öffentlichkeit zu bringen“, so Thomas Schmidt. Daher habe man ganz bewusst auch mehr Vereins- und Verbandsvertreter (u. a. vom Kreissportbund EN-Ruhr) sowie Personen aus dem Bereich der Politik und der Wirtschaft eingeladen.

Auszeichnung für Vereine mit runden Geburtstagen

Zwischen jedem der einzelnen Ehrungsblöcke der bis ca. 22 Uhr geplanten Veranstaltung darf sich das Publikum in der Husemannhalle auf ansprechende Programmpunkte freuen, die wie schon in der Vergangenheit von Wittener Vereinen (u. a. Turnerinnen und Turner, Karateka oder Aerobic- und Tanzsport-Gruppen) gestaltet werden.

Darüber hinaus werden mehrere Wittener Persönlichkeiten für ihr besonders Engagement im Ehrenamt ausgezeichnet, weiterhin auch 15 Sportlerinnen und Sportler für Mehrfach-Wiederholungen beim Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. „Weil Sportvereine ein wichtiger Teil der Gesellschaft und ein Erfolgsmodell sind, ehren wir mehrere Clubs für ihre Vereinsjubiläen“, freut sich Thomas Schmidt vom SSV.

