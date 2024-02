Haltern am See. Nur in der Anfangsphase hält der Wittener Landesligist beim HSC Haltern-Sythen mit. Seinen besten Spieler hat Herbede zwischen den Pfosten.

Der Trainer des HSV Herbede brachte es nach dem Pokal-Viertelfinale beim HSC Haltern-Sythen wie so oft treffend auf den Punkt: „Im Moment“, sagte Marko Weiß resignierend, „ist bei uns einfach der Wurm drin.“ Nur eine Viertelstunde lang waren die Wittener ein ebenbürtiger Gegner für den Verbandsligisten aus der Seestadt, dann setzte es eine doch recht saftige 19:34 (7:14)-Niederlage.