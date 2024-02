Witten. Ins Pokal-Achtelfinale auf eigenem Platz geht die Silberbach-Elf mit breiter Brust. Wer bei Heven jetzt für die nötigen Tore sorgen soll.

Viel breiter könnte die Brust bei den Fußballern des SV Bommern 05 derzeit gar nicht sein. Glanzvoll ist das Team von Trainer Jörg Silberbach aus der Winterpause gekommen, arbeitete sich mit zwei überzeugenden Siegen in der Tabelle weiter nach vorn in Richtung gesichertes Mittelfeld. Klar, dass nun auch am Donnerstag (19.30 Uhr, Gaslock-Arena) am Goltenbusch im Kreispokal-Achtelfinale gegen den TuS Heven 09 ein Sieg her soll.