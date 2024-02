Witten. Beste in Witten aktive Torschützen stellen aktuell der VfB Annen und der SV Herbede. Bommerns Fiona Rüter schon bei 22 Treffern angelangt.

Allmählich nehmen die Fußballer in den Amateur-Spielklassen wieder Fahrt auf, der erste nahezu komplette Spieltag nach Beendigung der Winterpause in der Saison 2023/24 war schon ein recht torreicher. Alleine beim Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Bommern 05 und dem SV Herbede (6:2) fielen acht Treffer. Drei davon erzielte SVB-Akteur David Pape, der einen herausragenden Tag erwischte. Teamkollege Jonas Müller traf ebenso ins Schwarze, hat nun 14 Saisontore auf dem Konto und ist in der Hitliste der besten Wittener Knipser erster Verfolger eines Führungsduos.

Der Ex-Hevener Marcel Herrmann, jetzt beim Westfalenligisten SV Sodingen unter Vertrag, liegt zwar noch bei 18 Treffern, kann aber bis zum Saisonende kein weiteres mehr hinzufügen. Wer ihn im Sommer wohl ablösen wird? Aktuell die besten Karten haben Bezirksliga-Torjäger Vincent Holthaus vom SV Herbede, der sein 15. Saisontor bei der Pleite in Bommern erzielte. In der A-Kreisliga hat auch Till Grenigloh vom VfB Annen 15 Tore auf seiner Habenseite, ging an diesem Spieltag aber leer aus.

Bislang bei 14 Saisontoren: Vincent Holthaus (li.) vom SV Herbede. © Oliver Schinkewitz | Oliver Schinkewitz

Fiona Rüter vom SV Bommern II trifft gegen früheren Bundesligisten

Bei den Fußballerinnen war in der Bezirksliga zuletzt nur der Hammerthaler SV im Einsatz, und dort markierte Nadine Ader beim 4:1 über den SSV Rhade II ihre besten ersten Saisontore. Hier führt Teamkollegin Annabell-Sophie Frohnt mit fünf Treffern das Klassement an - da ist also bei ihr ebenso wie bei den weiteren HSV-Akteurinnen und denen des Klassenrivalen SV Bommern noch reichlich Luft nach oben. In der Frauen-Kreisliga A war Fiona Rüter (SV Bommern II) schon zum 22. Mal in dieser Spielzeit erfolgreich, eine tolle Quote. Sie traf auch gegen Ex-Bundesligist SG Wattenscheid 09 am Sonntag - die Partie ging allerdings unglücklich mit 1:2 verloren aus Sicht der Wittenerinnen.

Der aktuelle Stand der Dinge:

Bezirksliga

Marcel Herrmann (TuS Heven) 18*

Vincent Holthaus (SV Herbede) 15

Jonas Müller (SV Bommern) 14

David Pape (SV Bommern) 9

Leander Denz (SV Bommern) 5

Leander Dreßel (TuS Heven) 4

Michael Kraus (SV Herbede) 4

Melvin Nukicic (SV Bommern) 4

Fabio van den Borg (SV Bommern) 3

Metehan Deniz (SV Herbede) 3

Tim Rehne (TuS Heven) 3

Marvin Restel (SV Herbede) 2

Emre Karakurt (SV Herbede) 2

Lennart Johannsen (SV Herbede) 2

Ümit Günkaya (SV Bommern) 2

Gjemal Peja (SV Herbede) 2

Hakan Osma (TuS Heven) 2

A-Kreisliga

Till Grenigloh (VfB Annen) 15

Yorgos Kazantzidis (TuS Stockum) 12

Pascal Gronemann (TuRa Rüdinghausen) 10

Moritz Maurer (SV Bommern II) 8

Elvis Karisik (TuS Ruhrtal) 8

Felix Heckmann (TuS Ruhrtal) 7

Julius Diehl (TuRa Rüdinghausen) 6

Dennis Wojtakowski (TuS Ruhrtal) 6

Fabian Deppe (TuRa Rüdinghausen) 5

Andree Jungk (SV Herbede II) 5

Sinan Sari (VfB Annen) 5

Leart Sabani (TuS Stockum) 5

Julian Mangerich (TuRa Rüdinghausen) 5

Markus Scherff (TuRa Rüdinghausen) 4

Thorsten Schäffer (TuS Ruhrtal) 4

Stephan Engel (TuS Ruhrtal) 4

Hendrik Seebrandt (TuRa Rüdinghausen) 4

Damen-Bezirksliga

Annabell-Sophie Frohn (Hammerthaler SV) 5

Sina Schwartz (Hammerthaler SV) 4

Julia Krepstakies (Hammerthaler SV) 3

Andrea Ringens (Hammerthaler SV) 3

Mandy Hoang (SV Bommern) 3

Jenny Hoang (SV Bommern) 3

Chiara von Kölln (Hammerthaler SV) 3

Jule Schwartz (Hammerthaler SV) 2

Katharina Suka (Hammerthaler SV) 2

Nadine Ader (Hammerthaler SV) 2

Damen-Kreisliga A

Fiona Rüter (SV Bommern II) 22

Marina Kellnberger (SV Bommern II) 17

Malin Ronsdorf (SV Bommern II) 5

Celina Führer (SV Bommern II) 3

Jennifer Gögge (SV Bommern II) 3

Frederike Fehrentz (SV Herbede) 2

Johanna Beckmann (SV Bommern II) 2

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Witten lesen Sie hier!