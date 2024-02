Witten. Die Torhungrigen von der B-Liga-Spitze drehen auch gegen RW Stiepel III auf. TuS Stockum II und SV Herbede III bauen ihre tollen Serien aus.

In der Kreisliga B blieben diesmal die großen Überraschungen aus. Der FSV Witten allerdings marschiert weiterhin mit aller Macht an der Spitze vorweg in Richtung Titelgewinn - zum zweiten Mal in Folge erzielte die Mannschaft von Trainer Kaniwar Shikho zwölf Treffer. Dahinter halten der SV Herbede III und der TuS Stockum II zumindest einigermaßen Schritt.