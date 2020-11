Annens Mihael Zgank verpasst Edelmetall knapp

Mit der vierten Medaille für den Deutschen Judobund (DJB) endeten am Wochenende die Europameisterschaften in Prag. Auch diesmal holte eine Frau Edelmetall: Luise Malzahn (-78 kg) gelang mit dem Gewinn der Silbermedaille der größte Erfolg. Aus Sicht der SU Annen kam am Samstag kein Treppchenplatz mehr hinzu.

Der ehemalige Vizeweltmeister Mihael Zgank, der in der 90-kg-Klasse an den Start ging, war als Mitfavorit in den Wettbewerb gestartet. Im Viertelfinale unterlag der international für die Türkei startende Slowene schon vorzeitig dem Serben Nemanja Majdov. Zgank schaffte danach durch den Sieg gegen den Niederländer Noel van’t End den Einzug in das kleine Finale, doch dort zog er den Kürzeren gegen Mammadali Mehdiyev (Aserbaidschan) und wurde Fünfter.

SUA-Niederländer Catharina verliert gegen starken Russen

Den gleichen Gegner hatte schon in Runde eins Annens Niederländer Jesper Smink - er bot Mehdiyev einen tollen Kampf, verlor erst nach fünfeinhalb Minuten im „Golden Score“ . Lediglich einen Kampf durfte auch Landsmann Simeon Catharina bestreiten. In der 100-kg-Klasse verlor er kurz vor Ablauf der Wettkampfzeit gegen den Russen Arman Adamian, der dann Silber holte.

