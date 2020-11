Annens Hochsprung-Ass Madu: „Ich vermisse den Wettkampf“

Hochsprung in den eigenen vier Wänden trainieren? „Klar, das könnte schwierig werden“, sagt Leichtathletik-Talent Benny Madu von der DJK Blau-Weiß Annen im Gespräch mit dieser Redaktion. Der 17-Jährige, der im vergangenen Jahr Deutscher Hochsprung-Meister der U16-Altersklasse wurde, versucht sich während des Lockdowns auch trotz der schwierigen Umstände fit zu halten. Denn Madu hat ein großes Ziel: Die Deutschen U18-Meisterschaften im neuen Jahr.

An Trainingsmotivation mangelt es dem jungen Wittener derzeit nicht. Und das trotz der Tatsache, dass offizielle Wettkämpfe in den kommenden Monaten eher unwahrscheinlich sind. Kürzlich hatte der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) schon die Hallenmeisterschaften im Januar abgesagt, auch weitere Kräftemessen mit der Konkurrenz fallen bis auf Weiteres flach. „Das ist schon ärgerlich, aber die Situation ist nun mal, wie sie ist“, sagt Madu.

Training als DLV-Kadermitglied ist weiterhin erlaubt

Nach einem langwierigen grippalen Infekt ist Madu ohnehin erst einmal darauf bedacht, wieder richtig in Form zu kommen. „Ich war rund zwei Wochen krank, aber es war kein Corona. Die lange Pause hat mich natürlich schon ein Stück weit zurückgeworfen , aber ich versuche aktuell, durch Home-Training wieder in Form zu kommen und an mein Maximum heranzukommen“, erklärt der Schüler.

Ganz so einfach gestaltet sich das Training für den Annener Nachwuchs-Athleten jedoch nicht: Die Trainingshallen sind zum Großteil gesperrt. Sein Glück: Als Mitglied des deutschen Bundeskaders darf er in den Leichtathletik-Hallen der Leistungsstützpunkte Dortmund und Wattenscheid trainieren. Nachteil: „Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauche ich mindestens eine halbe Stunde, bis ich dort bin.“

Bei der Sportlerehrung des EN-Kreises gewann Benny Madu (hier mit Landrat Olaf Schade) zu Beginn dieses Jahres die Trophäe in der Kategorie der Sportler U18. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

„Ich habe lange darauf gewartet, wieder etwas machen zu können“

In den kommenden Wochen will Madu mit seinem BWA-Vereinstrainer Patrick Berg zwar auch diese Möglichkeit nutzen. Zum Wiederaufbau der grundlegenden Muskulatur eigenen sich derzeit aber auch die heimischen vier Wände - und nahe gelegene Abhänge. „ Zu Hause mache ich vor allem Stabilisations-Übungen und ein paar Trainingsformen, die mir meine Trainer mit auf den Weg gegeben haben. Draußen gehe ich dann ab und zu mal an einen steileren Abhang, mache dort Steigerungsläufe und ein paar Sprünge“, so Madu.

Nach der langen Krankheitsphase kann Benny Madu es kaum erwarten, wieder Sport zu treiben und sich in Form zu bringen. „Ich habe lange darauf gewartet, wieder etwas machen zu können. Für mich kann es losgehen“, sagt er. „ Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn es überhaupt mal wieder einen Wettkampf gibt. Ich vermisse es schon ein bisschen, mich dem Wettkampf und den nationalen Konkurrenten zu stellen.“

Deutsche Meisterschaft der U18-Junioren in 2021 das große Ziel

Das nächste - wenn auch langfristige - Ziel sind für Madu die Deutschen U18-Meisterschaften im kommenden Sommer. „Da will ich natürlich in Form sein und mich von meiner besten Seite präsentieren. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg“, weiß das Wittener Hochsprung-Talent. „ Gut ist aber, dass ich Trainer habe, die sich um meine Trainingspläne kümmern und mir Aufgaben geben. So muss ich schon sagen, dass meine Trainingsmotivation hoch bleibt und ich mich gut auf den nächsten Sommer vorbereiten kann“, sagt der hochveranlagte junge Wittener Leichtathlet, der der DJK BW Annen bislang so viel Freude macht.

