Greven. BW Annen unterliegt in Greven mit 5:9 und bleibt damit als Tabellenzehnter im Keller der Tischtennis-Verbandsliga.

Annens Aufholjagd wird nicht belohnt

Die DJK Blau-Weiß Annen hat es verpasst, sich weiter von den Abstiegsrängen in der Tischtennis-Verbandsliga zu distanzieren. Eine Woche nach dem 9:0-Pflichtsieg gegen Schlusslicht TTC Post Hiltrop setzte es für die Wittener eine 5:9-Niederlage bei der DJK BW Greven. Während der Gegner durch den Sieg auf den zweiten Rang kletterte, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, steht Annen nach wie vor auf Platz zehn. Der bedeutet am Ende der Saison die Abstiegsrelegation.

In den ersten beiden Doppelspielen gab es für die Annener nichts zu holen. Klaus Hellmann und Hartmut Stoof mussten sich ebenso glatt mit 0:3 geschlagen geben wie Manuel Haag und Dennis Streck. Immerhin: Andreas Schneider und Michael Ertelt sorgten mit ihrem 3:0-Erfolg dafür, dass die Blau-Weißen nur mit einem 1:2-Rückstand in in die Einzelspiele gingen. Hier bogen die Grevener allerdings im ersten Durchgang endgültig auf die Siegerstraße ab.

Klaus Hellmann und Manuel Haag im oberen Paarkreuz sowie Hartmut Stoof und Dennis Streck im mittleren Paarkreuz gingen komplett leer aus. Dabei roch lediglich Stoof an einem Punktgewinn. Er unterlag im fünften Satz mit unglücklich 10:12. Der einzige Sieg gelang Annens Nummer fünf Andreas Schneider, während auch Michael Ertelt leer ausging – 2:7 stand es nach den ersten sechs Einzelspielen.

Im zweiten Durchgang sorgten die Annener dann immerhin noch für Schadensbegrenzung. Schneider, Hellmann, Haag und Stoof verkürzten auf 5:7 und machten es kurzzeitig noch einmal spannend. Nach den Pleiten von Streck und Schneider war die Niederlage allerdings besiegelt. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Holzkamphalle), empfängt Annen den Tabellensechsten TTV Metelen.

BWA: (Doppel) Haag/Streck 0:1, Hellmann/Stoof 0:1, Schneider/Ertelt 1:0; (Einzel) Klaus Hellmann 1:1, Manuel Haag 1:1, Hartmut Stoof 1:1, Dennis Streck 0:2, Andreas Schneider 1:1, Michael Ertelt 0:1.