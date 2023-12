Witten Die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Blau-Weiß Annen stehen vorm Gewinn der Drittliga-Herbstmeisterschaft. Borussia Düsseldorf kommt am Sonntag.

Nachdem die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Blau-Weiß Annen am vergangenen Sonntag dank ihres 6:3-Sieges beim SV DJK Holzbüttgen den entscheidenden Schritt Richtung Herbstmeisterschaft gemacht haben, wollen sie nun auch über die Ziellinie gehen. Zur letzten Partie der Hinrunde und des Jahres erwartet der Spitzenreiter der 3. Bundesliga Nord am Sonntagnachmittag (14 Uhr, Holzkampstraße) den Tabellenachten Borussia Düsseldorf.

Die Annener Frauen, die bislang sieben ihrer acht Spiele gewonnen haben, stehen vor einem Pflichtsieg. Oder? „Ja!“, sagt BWA-Manager Paulo Rabaça, wenn auch leise. „Aber man darf ja keinen Gegner unterschätzen.“ Zumal das Borussia-Team ein Top-Talent in seinen Reihen und an seinem Spitzenbrett hat: die 16-jährige Junioren-Nationalspielerin Eireen Kalaitzidou. „In der vergangenen Saison hat sie sehr gut gespielt, in dieser schwächelt sie so ein bisschen“, sagt Paulo Rabaça. Für Eireen Kalaitzidou, die Nummer 357 der Weltrangliste, steht bislang eine Bilanz von 8:6.

Die DJK Blau-Weiß Annen wird in Bestbesetzung antreten

Sicher ist, dass die Annener Mannschaft den Jahresausklang in Bestbesetzung bestreiten wird. Obwohl Natalija Klimanova, die 48-jährige Lettin, zuletzt ein bisschen erkältet war. „Aber die spielen ja auch, wenn sie krank sind“, sagt der 56-jährige BWA-Manager und schmunzelt. Wie schon vor einer Woche setzt Paulo Rabaça darauf, dass „wir im unteren Paarkreuz stärker aufgestellt sind“ – also mit jener Natalija Klimanova und Sarah Rau, die in dieser Saison am dritten beziehungsweise vierten Brett erst zwei Matches abgegeben haben.

Wir wollen unseren Anhängern vor Weihnachten auf jeden Fall ein ordentliches Spiel zeigen. Paulo Rabaça, der Manager der Tischtennis-Frauen der DJK Blau-Weiß Annen

„Wir wollen unseren Anhängern vor Weihnachten auf jeden Fall ein ordentliches Spiel zeigen“, sagt Paulo Rabaça, der, klar, als Herbstmeister und auf dem Aufstiegsplatz zur 2. Bundesliga in die Rückrunde gehen will. Nach der Paarung wird es eine kleine Weihnachtsfeier geben, bei der auch einige Fans dabei sein werden. An die Platten müssen die Annenerinnen dann erst wieder am 28. Januar (Sonntag, 15 Uhr), und zwar gegen das punktlose Tabellenschlusslicht TTC GW Fritzdorf.

