An der Spitze läuft‘s rund - BW Annen landet 6:3-Erfolg

Yuki Tsutsui von der DJK BW Annen spielt derzeit in bestechender Form. Am Sonntag gegen Fritzdorf gewann sie beide Einzel und ihr Doppel mit Sarah Rau.

Witten Zwei Stammspielerinnen fehlen dem Drittliga-Topteam der DJK BW Annen gegen Fritzdorf. Eine Debütantin macht den wichtigen Sieg perfekt.

Die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen bleiben in der 3. Bundesliga auf Aufstiegskurs. Am Sonntag setzten sie sich daheim gegen den TTC Grün-Weiß Fritzdorf mit 6:3 durch. Dabei mussten die Wittenerinnen gleich zwei ihrer besten Akteurinnen ersetzen. Doch mit großem Kampfgeist behielt Annen die Zähler, ist nach Minuspunkten gesehen klar die Nummer eins der Liga.

„Kompliment an die Mannschaft“, sagte BWA-Teammanager Paulo Rabaca nach Spielschluss durch sein Mikro - der Applaus der Zuschauer war den Blau-Weißen gewiss. Ein Besucher mutmaßte, ein so junges Quartett hätte Annen schon lange nicht mehr an die Platte gebracht. Und in der Tat: Nachdem mit Aya Umemura und der kurzfristig erkrankt ausgefallenen Natalija Klimanova zwei Stammspielerinnen fehlten, ging der Gastgeber nahezu mit einem Juniorinnen-Team in die Partie.

Mehr zum Wittener Sport:

Tsutsui und Rau holen insgesamt fünf der sechs Annener Punkte

Das Spitzenpaarkreuz bildeten diesmal Yuki Tsutsui und Sarah Rau, an Position drei kam erstmals Winter-Neuzugang Maryam Farei zum Einsatz, Anastasiia Bodnar rundete das Quartett ab. Dass Tsutsui und Rau einen exzellenten Tag erwischten, deutete sich schon im gemeinsamen Doppel an. In drei glatten Sätzen gewannen sie gegen Stephanie Hoffmann und Mara Lamhardt, die Ex-Blau-Weiße. Das zweite BWA-Duo (Farei/Bodnar) unterlag jedoch glatt.

Wichtige Punkte für die DJK BW Annen an Land gezogen: (von li.) Anastasiia Bodnar, Maryam Farei, Sarah Rau und Yuki Tsutsui. Foto: Oliver Schinkewitz

Ausschlaggebend für den Heimsieg war die makellose Bilanz von Yuki Tsutsui und Sarah Rau auch im Einzel. Beide holten jeweils zwei Zähler, brachten ihre Mannschaft zunächst mit 3:1, dann mit 5:3 in Führung. Vor allem Tsutsui sprühte nur so vor Spielfreude, fertigte Hannah Schönau mit 11:7, 11:2 und 11:3 mühelos ab. Was nun zum erhofften Sieg noch fehlte, war ein Punktgewinn im unteren Paarkreuz. Dort hatten zu Beginn weder Maryam Farei (2:3 gegen Lamhardt) noch Bodnar (0:3 gegen Hannah Krießbach) etwas ernten können.

BWA-Neuzugang Farei holt in zweitem Fünf-Satz-Krimi den Siegpunkt

Doch in ihrem zweiten Fünf-Satz-Match des Tages feierte die 22-jährige Iranerin, die seit Oktober in Deutschland lebt und in Saarbrücken Sportwissenschaften studiert, einen ganz wichtigen 3:2-Erfolg über Krießbach. Satz Nummer vier ging zwar mit 4:11 verloren und manch ein Zuschauer bekam schon leichtes Nervenflattern, die ehemalige Nationalspielerin aber blieb trotz Anspannung bei ihrem Drittliga-Debüt für BWA cool, gewann mit 11:8 und ließ sich von den neuen Teamkolleginnen feiern.

„Ich hätte schon mein erstes Spiel gewinnen können, aber da fehlte mir am Ende noch der Fokus. Ich bin froh, dass es dann im zweiten Anlauf geklappt hat“, so Farei, die zu den zehn besten iranischen Tischtennisspielerinnen gehört.

BWA: (Doppel) Tsutsui/Rau 1:0, Farei/Bodnar 0:1; (Einzel) Yuki Tsutsui 2:0, Sarah Rau 2:0, Maryam Farei 1:1, Anastasiia Bodnar 0:1.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Witten lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten