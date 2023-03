Am Königsgerät fällt Entscheidung für TuS Stockum

Witten. Zum Saisonabschluss machen es die Turner des TuS Stockum noch mal ganz spannend. Wie ein Ex-Bundesliga-Ass die nötigen Punkte an Land zieht.

Eine Landesliga-Saison größtenteils zum Vergessen liegt hinter den Turnern des TuS Stockum. Mit zwei Niederlagen starteten die Wittener, mussten etliche Stammkräfte ersetzen. Auch zum Abschluss in Leopoldshöhe war der TuS wieder dünn besetzt. Trainer Jannis Darvish musste auch auf Jugendturner Louis Schiller verzichten. Dennoch gelang ein 184,40:184,25-Erfolg.

Gerade mal drei Jugendturner und der Trainer selbst standen zur Verfügung. Bis zum letzten Gerät wurde es ein spannender Wettkampf. Am Boden holten die Gäste um Teamkapitän Daniel Davidovich (12,15 Pkt.) und Trainer Jannis Darvish (12,80) die erste Geräte-Wertung mit 36,35:35,05 Punkten. Am Seitpferd begann Jonathan Nickel passabel (8,80), Roman Tisetzki überzeugte (9,20) - und der reaktivierte Max Peddinghaus lieferte eine solide Übung ab. Die Gäste zeigten überraschend viele Unsicherheiten, so dass auch dieses Gerät dank der 9,40 Zähler für Daniel Davidovich mit 27,65:26,90 an Stockum ging.



Entscheidung durch Stockums Ex-Bundesliga-Turner Jannis Darvish am Reck

Stimmung und Moral bei den Wittenern passte. An den Ringen zeigten Daniel Davidovich (10,50) und Jannis Darvish (12,20) prima Leistungen, auch hier lag der TuS Stockum wieder vorn (31,65:31,20). Erstmals in dieser Saison lag man nach drei Geräten vorne. Am Sprung mangelte es an der Ausstattung in Leopoldshöhe, „Leichtgewicht“ Roman Tisetzki bekam keinen optimalen Sprung hin (9,85). Auch Jonathan Nickel erhielt laut Trainer Darvish zu wenig für seinen Überschlag. Am Ende freuten sich die Gastgeber über ihre ersten Gerätepunkte 33,30:32,30.



Am Barren sah man dann einen leichten Vorteil der Ostwestfalen, obwohl Max Peddinghaus die zweitbeste Wertung (11,05) einsackte. Die Entscheidung musste am „Königsgerät“, dem Reck, fallen. Es entwickelte sich ein packender Wettkampf, den Höhepunkt lieferte die Übung von Jannis Darvish. Der TuS-Trainer zeigte eine Top-Leistung ohne Unsicherheiten, sicherte somit den Sieg mit 184,40:184,25 Punkten vor entnervten Gastgebern.

